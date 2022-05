Aktuell sorgt Amber Heard hauptsächlich in der Klatschpresse für Schlagzeilen: Sie steht im Mittelpunkt eines Aufsehen erregenden Prozesses gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp. Dabei ist die 36-Jährige eigentlich eine erfolgreiche Schauspielerin. Geboren wurde sie am 22. April 1986 in Austin, Texas. Ab 2004 trat sie zunächst in Nebenrollen in TV-Serien und Filmen auf.

2006 spielte sie die Hauptrolle in dem Teenie-Horrofilm "All the Boys Love Mandy Lane" - und schien ihr Genre gefunden zu haben. Ihre Auftritte in dem Horrorthriller "Stepfather", der Horrorkomödie "Zombieland" (beide 2009) sowie in John Carpenters "The Ward" (2010) festigten das Image als Scream-Queen. Doch 2011 kam der Film in die Kinos, der ihre Karriere und auch ihr Leben veränderte: Bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" lernten sich 2009 Amber Heard und Johnny Depp kennen und lieben.

Kurz darauf verließ Depp seine langjährige Lebensgefährtin Vanessa Paradis für die 23 Jahre jüngere Heard. Im Januar 2014 verlobten sich die beiden, ein Jahr später folgte die Hochzeit. Doch schon am 26. Mai 2016 wurde bekannt, dass Heard die Scheidung eingereicht hat. Es folgte ein Rosenkrieg, der noch immer die Gerichte beschäftigt und auch Auswirkungen auf die Karrieren der beiden haben dürfte.