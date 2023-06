Amber Heard wagt nach der Schlammschlacht mit Johnny Depp einen Neustart in Spanien. Sie sei "sehr glücklich", sagte sie einer Reporterin.

Amber Heard (37) hat das Schlimmste überstanden: Die Schauspielerin hat die öffentliche Schlammschlacht mit ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp (60) hinter sich gebracht und kürzlich die vor Gericht vereinbarte Million US-Dollar an Depp gezahlt. Nun versucht die 37-Jährige offenbar einen Neuanfang in Spanien. Vor einigen Monaten verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt mit ihrer Tochter Oonagh Paige (2) in die Nähe von Madrid. In ihrer neuen Heimat sei sie "sehr glücklich", verriet sie nun einer Reporterin der Klatschseite "TMZ".

Ein Video zeigt die Schauspielerin nach einem Mittagessen in der spanischen Hauptstadt. Von der Reporterin gefragt, ob sie nach der Begleichung ihrer Schulden "beruhigter" sei, antwortet Heard - in fließendem Spanisch -, dass sie in Spanien "sehr glücklich" sei und es "liebe, hier zu leben". Sie hoffe, noch mehr Zeit in Spanien verbringen zu können. Als "Neustart" sieht sie den Umzug aber offenbar nicht: Auf eine Frage der Reporterin, ob sie in Spanien ein "neues Leben mit ihrer Tochter" starten wolle, antwortet die Schauspielerin: "Naja, ich habe ein Leben." Dann steigt sie ins Taxi und wünscht den Reportern "viel Glück".

Comeback auf der Leinwand

Schon bald ist Amber Heard auch wieder auf der Leinwand zu sehen: Am 24. Juni stellt sie beim Taormina Film Festival auf Sizilien ihren neuen Film "In The Fire" vor.

Im April und Mai 2022 standen sich Amber Heard und ihr Ex-Ehemann Johnny Depp vor Gericht gegenüber. Der Hollywood-Star hatte sie wegen Verleumdung angeklagt, da sie ihn in einem Zeitungsartikel der häuslichen Gewalt bezichtigt hatte. Die Jury gab Depp in einem Großteil der Anklagepunkte recht. Im Dezember 2022 einigten sich die beiden Ex-Ehepartner schließlich auf einen Vergleich. Heard stimmte zu, ihrem Ex-Ehemann eine Million US-Dollar zu zahlen. Der spendet derzeit das Geld an unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen.