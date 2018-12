"Elon und ich hatten eine wunderschöne Beziehung und jetzt haben wir eine wunderbare Freundschaft, eine die auf unseren Grundwerten basiert."

Endet eine Beziehung, ist an Freundschaft oft nicht zu denken. Die Schauspielerin Amber Heard (32, "Justice League") und der Tech-Unternehmer Elon Musk (47) scheinen das für viele Unmögliche aber geschafft zu haben. Im Interview mit dem "Hollywood Reporter" erzählte Heard, dass sie immer noch mit Musk befreundet sei. "Intellektuelle Neugier, Ideen und Gespräche und eine gemeinsame Liebe zur Wissenschaft" verbinde sie miteinander. "Wir sind durch so viele Dinge verbunden, die das ansprechen, was ich im Inneren bin. Ich habe so viel Respekt vor ihm", so die 32-Jährige. Die beiden hatten sich im Sommer 2017 nach circa einem Jahr getrennt.