Während ihrer Aussage vor Gericht erwähnte Amber Heard auch Topmodel Kate Moss und versuchte so zu betonen, dass sie aus Notwehr gewalttätig wurde.

Vergangene Woche sagte Amber Heard zum ersten Mal im Verleumdungsprozess in Virginia aus und erwähnte mehrere mutmaßliche Vorfälle häuslicher Gewalt. Johnny Depp habe sie mehrfach geschlagen, geschubst und missbraucht, so die "Aquaman"-Schauspielerin.

Amber Heard erklärt, warum sie Johnny Depp schlug

Dabei erinnerte sie sich an einen Vorfall aus dem Jahr 2015. Depp habe sich mit Heards Schwester Whitney gestritten, erzählte Amber Heard. Sie habe nicht gezögert, einzugreifen. "Whitney stand mit dem Rücken zur Treppe, und Johnny schlug nach ihr", sagte Heard aus. "Ich zögere nicht, ich warte nicht – ich denke in meinem Kopf sofort an Kate Moss und die Treppe. Und ich habe ihm eine verpasst", erinnerte sie sich.

Was genau sie mit Kate Moss meinte, erklärte die Schauspielerin im Anschluss. "Ich erinnerte mich an Informationen, die ich gehört hatte, dass er eine frühere Freundin – ich glaube, es war Kate Moss – die Treppe hinuntergestoßen hat", sagte sie.

Ihr Leben, ihre Filme Von der Scream Queen auf die Laufstege der Welt: Amber Heard ist mehr als nur Johnny Depps Ex 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter In dieser Rolle ist Amber Heard derzeit am häufigsten zu sehen: Die 36-Jährige steht im Mittelpunkt eines Aufsehen erregenden Prozesses gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp. Dabei ist Heard eigentlich eine erfolgreiche Schauspielerin. Geboren wurde sie am 22. April 1986 in Austin, Texas. Ab 2004 trat sie zunächst in Nebenrollen in TV-Serien und Filmen auf. Mehr

Kate Moss und Johnny Depp

Kate Moss und Johnny Depp waren in den Neunzigern vier Jahre lang liiert. Die Beziehung soll turbulent gewesen sein. Heute sprechen die beiden in guten Tönen voneinander. So erzählte Moss in einem Interview mit der Zeitschrift "Vanity Fair" 2012, dass Depp eine ihrer Vertrauenspersonen war. "Es gibt niemanden, der sich jemals wirklich um mich gekümmert hat. Johnny hat das eine Zeit lang getan. Ich habe geglaubt, was er sagte. Wenn ich zum Beispiel fragte: 'Was soll ich tun?', sagte er es mir. Und das hat mir gefehlt, als ich gegangen bin. Ich habe wirklich das Gefühl verloren, dass ich jemandem vertrauen kann", sagte sie damals.

Bereits 2020 hatte Amber Heard bei einer Befragung Kate Moss' Namen ins Spiel gebracht. Das Supermodel selbst hat sich bislang nicht zu dem Verleumdungsprozess ihres Ex-Freundes geäußert. Das Pikante: In dem Moment, als Heard im Zeugenstand Moss erwähnte, reckte Depps Anwalt seine Faust hoch und lächelte. Auch Johnny Depp selbst grinste. Ein Video davon ging viral.

Journalistin Shannon Hill analysierte die Szene auf ihrem Tik Tok Profil und sagte: Indem Amber Heard Kate Moss' Namen ins Spiel brachte, kann Depps Team das Model in den Zeugenstand rufen. Wo sie dann für den Schauspieler aussagen könnte.

"Dieser Stoß von Kate Moss die Treppe hinunter ist kein Beweis aus erster Hand, Amber war nicht dabei. Ich denke, Johnnys Team wird Kate Moss während der Widerlegung ins Spiel bringen." Hill erklärte, dass "ein Widerlegungszeuge ein Zeuge ist, der aufgerufen wird, um eine bereits vorgetragene Aussage zu widerlegen."

+++ Lesen Sie auch +++

Amber Heard teilt aufschlussreiches Posting zum Streit mit Johnny Depp