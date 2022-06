Gerade erst hat sie einen spektakulären Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp verloren. Doch im US-Fernsehen wiederholt Amber Heard ihre Vorwürfe - und riskiert damit neuen Ärger.

Der Prozess hielt wochenlang die Weltöffentlichkeit in Atem, und am Ende stand eine krachende Niederlage: Die Jury sprach Amber Heard schuldig, ihren Ex-Mann Johnny Depp verleumdet zu haben. In einem Gastbeitrag für die "Washington Post" hatte sich die Schauspielerin als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnet - ohne Depp beim Namen zu nennen.

Die Jury entschied zuungunsten von Amber Heard

In den Augen der Geschworenen hat Heard dem Schauspieler damit Schaden zugefügt, sie wurde deshalb zur Zahlung von 10,35 Millionen Dollar an ihren früheren Ehemann verurteilt. Im Gegenzug muss Depp seiner Ex-Frau 2 Millionen Dollar zahlen.

Dessen ungeachtet hat Amber Heard nun im Interview mit der amerikanischen Journalistin Savannah Guthrie im US-Sender NBC nachgelegt. Das Gespräch wurde bereits am vergangenen Donnerstag aufgezeichnet und wird stückweise am 14. und 15. Juni in der amerikanischen Nachrichtensendung "Today" ausgestrahlt. Das komplette Interview wird am 17. Juni in der Sendung "Dateline NBC" zu sehen sein.

Die Aussagen haben es in sich: Trotz ihrer herben Niederlage vor Gericht hat Heard ihre Vorwürfe gegen den "Fluch der Karibik"-Star erneuert. Auf Guthries Frage, ob Depp gelogen habe, wenn er behauptet, sie nie geschlagen zu haben, antwortete die 36-Jährige vor der Kamera mit Ja. Und ergänzte, sie werde bis zu ihrem Tod zu jedem Wort ihrer Aussage stehen.

Johnny Depp überzeugte 1990 als "Edward mit den Scherenhänden"

Damit könnte sich die Schauspielerin neuen Ärger eingehandelt haben - denn genau für diese Behauptung wurde sie zu einer Millionenzahlung verdonnert.

Ihr Leben, ihre Filme Von der Scream Queen auf die Laufstege der Welt: Amber Heard ist mehr als nur Johnny Depps Ex 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter In dieser Rolle ist Amber Heard derzeit am häufigsten zu sehen: Die 36-Jährige steht im Mittelpunkt eines Aufsehen erregenden Prozesses gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp. Dabei ist Heard eigentlich eine erfolgreiche Schauspielerin. Geboren wurde sie am 22. April 1986 in Austin, Texas. Ab 2004 trat sie zunächst in Nebenrollen in TV-Serien und Filmen auf. Mehr

Das Gespräch hatte noch andere bemerkenswerte Momente. Depps rechtliche Vertreterin Camille Vasquez bezeichnete sie etwa als "die Anwältin für den Mann, der die Welt davon überzeugt hat, er habe Scheren als Finger" - in Anspielung an Depps Rolle in dem Film "Edward mit den Scherenhänden" aus dem Jahr 1990.

Ob man als Schauspielerin wirklich einem anderen Schauspieler vorwerfen kann, eine Rolle überzeugend dargeboten zu haben? Sollten sich Johnny Depps Anwälte das Interview genauer anschauen, dürfte das jedoch ihr geringstes Problem sein.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"