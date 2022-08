Amber Heard soll ihre Villa in der Wüste gewinnbringend verkauft haben. Nachdem sie Ende Juli beim Gericht Berufung eingereicht hat, scheint sie nun ihre Anlagen liquide zu machen.

Es war das bisher aufsehenerregendste Promi-Ereignis des Jahres: der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard. Heard verlor diesen und schuldet ihrem Ex-Mann dadurch um die zehn Millionen Dollar. Laut amerikanischem Recht muss sie die geforderte Summe beim Gericht vorlegen, um überhaupt in Berufung gehen zu können. Ende Juli wurde dann klar, Heard hat die Berufung des Prozesses bereits eingereicht.

Die Schadensersatzsumme und der Wunsch, dass der Prozess erneut aufgerollt wird, könnten Gründe sein, dass Amber Heard ihre Villa in der Wüste verkaufen musste. Das Haus in Yucca Valley wurde kürzlich für 1.050.000 US-Dollar veräußert, mit einem Abschlussdatum des Verkaufs am 18. Juli, dies geht laut dem Nachrichtenportal "TMZ" aus den Eigentumsunterlagen hervor. Es ist zwar nicht bestätigt, dass das Haus wirklich Amber Heard gehört hat, doch die Umstände legen dies nahe. Die Villa wurde 2019 von einem anonymen Trust gekauft, der Berichten zufolge Verbindungen zu Amber Heard hat. Der Kaufpreis betrug damals etwas mehr als 570.000 US-Dollar.

Amber Heard konnte die Wüsten-Villa gewinnbringend verkaufen

Das Nachrichtenportal "TMZ" sprach ebenso mit dem neuen Besitzer, der bestätigte, dass er zwar selbst nicht mit Amber Heard gesprochen habe, jedoch mit ihren Angestellten. Durch den Besitzerwechsel erzielte Heard fast den doppelten Verkaufspreis: die Differenz liegt bei rund 480.000 Dollar.

Unmittelbar nach Ende des Prozesses Anfang Juni hatte Heards Anwältin in einem TV-Interview erklärt, dass ihre Mandantin den Schadensersatz nicht stemmen könne. Es liegt also der Verdacht nahe, dass der Verkauf des Hauses in einem Zusammenhang mit dem finanziellen Bedarf der Schauspielerin stehen könnte.

Quelle: TMZ