Am Mittwoch betrat Amber Heard den Zeugenstand und sagte aus, Johnny Depp habe sie mehrfach geschlagen. Der Schauspieler sah seine Ex-Frau dabei nicht einmal an.

Amber Heard hat den ersten Tag im Zeugenstand vor Gericht in Virginia hinter sich. Am Donnerstag wird sie erneut aussagen. Vergleicht man die Auftritte von Heard und Johnny Depp vor Gericht, fallen Unterschiede auf.

Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht

So sprach Amber Heard, die von ihrer Anwältin Elaine Bredhoft befragt wurde, konsequent die Geschworenen in der Jury an. Sie erzählte ihnen von den Anfängen ihrer Zeit in Los Angeles. Als sie von Casting zu Casting ging, manchmal waren es zehn am Tag. Weil sie sich kein Auto leisten konnte, fuhr sie mit dem Bus. Sie bekam kleinere Rollen, doch der Erfolg kam schleppend. Bis sie zum Casting für "The Rum Diary" ging und Johnny Depp persönlich von ihr angetan war. Nach der Promo-Tour verliebte sie sich "Hals über Kopf" in den Superstar, der sie mit Geschenken überhäufte und auch bei ihrer Familie gut ankam.

Heard sprach mit der Jury so, als würde sie mit Bekannten sprechen und ihnen von ihrer turbulenten Beziehung erzählen. Ihre Erzählungen ergänzte sie mit vielen Details. Dabei nannte sie ihren Ex-Mann "Johnny" und sah hin und wieder zu ihm rüber. Depp hingegen würdigte seine Ex-Frau keines Blickes. Stur schaute er runter auf seine Unterlagen, gelegentlich flüsterte er seinem Anwalt etwas ins Ohr und grinste.

Geboren wurde sie am 22. April 1986 in Austin, Texas. Ab 2004 trat sie zunächst in Nebenrollen in TV-Serien und Filmen auf.

Er wahrte die Distanz zu ihr

Heards Verhalten während der Aussage unterschied sich entscheidend von der Johnny Depps. Während der "Fluch der Karibik"-Star im Zeugenstand durchaus mal lächelte oder einen Witz riss, wahrte er stets die Distanz zu Amber Heard. Sowohl mit Worten als auch mit Blicken. Statt mit ihrem Vornamen bezeichnete er sie mit "Miss Heard". Auch er sprach bei seinen Aussagen die Geschworenen an, antwortete aber meistens dem Fragensteller. Anders als Amber Heard, die selten direkt ihre Anwältin ansah.

Am Donnerstag wird die "Aquaman"-Schauspielerin erneut in den Zeugenstand treten.