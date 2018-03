Was läuft da zwischen Amber Heard (31, "3 Days to Kill") und Sean Penn (57, "The Gunman")? Die beiden wurden am vergangenen Oscar-Wochenende gemeinsam bei einem romantischen Dinner gesichtet, wie mehrere Quellen nun der "New York Post" bestätigten. Demnach hätten sich die beiden Hollywood-Stars zu später Stunde in der Tower Bar des Sunset Tower Hotels getroffen.

"Es sah so aus, als hätten Amber Heard und Sean Penn ein Date", wird ein Augenzeuge zitiert. "Sie teilten sich eine Flasche Rotwein und waren flirty und intim miteinander." Manchmal seien sie in tiefen Gesprächen versunken gewesen, dann hätten sie wieder viel gelacht, heißt es.

Amber Heard ist erst seit kurzem Single

Die Quelle fügte hinzu, dass Heard zuvor noch auf einer Oscar-Party der Hollywood-Agentur WME gewesen sei. Auf dieser habe sich auch ihr Ex-Freund Elon Musk (46) befunden. Der Tesla-Milliardär und die Ex-Frau von Johnny Depp (54) seien sich dort aber nicht über den Weg gelaufen.

Heard und Musk gaben ihre Beziehung im Juni 2017 bekannt, trennten sich allerdings im August bereits wieder. Im Dezember fanden sie schließlich nochmals zueinander, nur um im Februar wieder das Liebes-Aus zu verkünden.