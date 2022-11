von Wiebke Tomescheit Elon Musk ist nun Chef von Twitter – und zeitgleich deaktiviert Schauspielerin Amber Heard ihr Twitter-Konto. Zufall? Viele Menschen glauben: nein.

Amber Heard haben die meisten von uns wohl vor allem noch durch die überaus turbulente Beziehung mit Johnny Depp und den darauf folgenden Prozess im Kopf. Doch die Schauspielerin hatte vor Depp noch eine andere Beziehung zu einem weiteren, sehr berühmten Mann: Elon Musk. Zwischen 2016 und 2017 war sie mit dem exzentrischen Tech-Milliardär zusammen. Die Beziehung funktionierte letztlich nicht dauerhaft, beide sollen aber im Guten auseinandergegangen und Freunde geblieben sein.

Nun kaufte Musk den Kurznachrichtendienst Twitter, was weltweit für heftige Diskussionen sorgte. Viele Menschen löschten daraufhin ihre Accounts dort und wechselten zu alternativen Anbietern, wie z.B. Mastodon. Sie fürchten, dass Musk nicht mehr gegen Hassrede oder Verschwörungstheorien vorgehen wird, außerdem ist er als launisch und sprunghaft bekannt. Und während viele Nutzer demonstrativ Twitter verließen, verschwand plötzlich auch das Konto von Amber Heard dort. Natürlich fiel das vielen Twitterern schnell auf.

"Hmm", schrieb jemand. "Sieht so als, als würde jemand nicht wollen, dass ihr Ex-Freund Zugriff auf ihren Account und ihre Privatnachrichten hat." In der Tat ist der Zeitpunkt ihres Twitter-Abschieds bemerkenswert. Denn die 36-Jährige war nach dem sehr öffentlichen Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp zur Zielscheibe vieler Depp-Fans geworden, die sie übel bedrohten und beleidigten. Natürlich auch via Social Media. All das ertrug sie stoisch – und erst jetzt löschte sie ihren Twitter-Account. Interessantes Timing.

Über die Gründe lässt sich derzeit wohl nur spekulieren, solange Heard nicht selbst ein Statement dazu abgibt. Womöglich gibt es da wirklich Privatnachrichten oder Tweet-Entwürfe, von denen sie auf keinen Fall möchte, dass Musk sie zu sehen bekäme. Als Twitter-Chef wäre es ihm vermutlich möglich, einen genaueren Blick auf ihren Account zu werfen, falls der ihn denn wirklich noch interessiert. Vielleicht gab es im Nachgang der zuerst freundschaftlichen Trennung aber doch noch Konflikte, und Heard ist inzwischen schlicht nicht mehr gut auf ihren Ex zu sprechen?

Wurde sie bei Twitter "rausgeworfen"?

Unter einigen Twitter-Nutzern hat sich aber noch ein weiteres Gerücht verbreitet: Elon Musk selbst könnte Amber Heards Konto gelöscht haben, sie also quasi von der Plattform geworfen haben. Warum? Darauf hatte bisher niemand eine schlüssige Antwort. So sehr diese Vorstellung vielen Heard-Gegnern also auch gefallen dürfte – dran ist vermutlich nichts. Die Schauspielerin wird ihren Account wohl selbst gelöscht haben. Über die Gründe informiert sie uns ja eventuell demnächst selbst.