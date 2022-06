Im Interview mit US-Journalistin Savannah Guthrie hat Amber Heard ihre Gewaltvorwürfe gegen Ex-Mann Johnny Depp erneuert. Als Beweis legte sie Notizen eines Arztes vor, dem sie von den mutmaßlichen Misshandlungen berichtete.

Mit Spannung wird das erste Interview von Amber Heard erwartet, das die Schauspielerin der US-Journalistin Savannah Guthrie vom Sender NBC gegeben hat. Im Laufe der Woche wurden bereits mehrere Ausschnitte des Gesprächs gezeigt, in dem Heard unter anderem die Gewaltvorwürfe gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp erneuerte. Er habe sie geschlagen und vor Gericht gelogen, behauptete Heard. Das frühere Paar stand sich rund sieben Wochen in einem Verleumdungsprozess gegenüber, den Heard am Ende verlor.

Nun veröffentlichte der Streaminganbieter Peacock, der zum Sendernetzwerk von NBC gehört, einen 20-minütigen Auszug aus dem Interview mit Heard, in dem es erneut um die Gewaltanschuldigungen geht. "Es gibt einen Ordner mit jahrelangen Notizen, die bis 2011 zurückreichen, vom Beginn meiner Beziehung an, die von meinem Arzt gemacht wurden, dem ich von dem Missbrauch berichtete", sagte Heard. Den Ordner habe sie dem Sender NBC zur Einsicht überreicht. In dem Video werden zum Teil geschwärzte, handschriftliche Notizen gezeigt und einzelne Vorfälle zitiert.

Vor Gericht konnte Amber Heard den Ordner nicht als Beweis verwenden

2012 soll Johnny Depp Amber Heard "geschlagen und zu Boden gestoßen" haben. Acht Monate später habe er ihr "Nachthemd zerrissen und sie auf das Bett geworfen", 2013 soll er sie "gegen eine Wand gestoßen und gedroht haben, sie umzubringen". Depp und Heard hatten sich 2009 währen der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennengelernt und wurden 2011 ein Paar, 2015 folgte die Hochzeit. Nur ein Jahr später reichte Heard nach Gewaltvorwürfen die Scheidung ein.

Der Ordner und die Notizen ihres Arztes würden belegen, was in all den Jahren wirklich passiert sei, beteuerte Heard. Beim Gerichtsprozess waren ihre Anwälte damit gescheitert, besagten Ordner als glaubwürdiges Beweisstück vorzulegen.

Prozess in Virginia Amber Heard und Johnny Depp: Von der Filmliebe zur Schlammschlacht 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Amber Heard und Johnny Depp lernten sich 2009 während der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennen. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson. Depp spielt die Rolle des Journalisten Paul Kemp, der einen Job in Puerto Rico annimmt. Dort verliebt er sich in eine Frau namens Chenault, dargestellt von Amber Heard. Depp und Heard kamen sich vor der Kamera näher, privat waren beide zu dieser Zeit aber noch anderweitig liiert. Mehr

Ein Sprecher von Johnny Depp sagte zu den erneuten Anschuldigungen von Amber Heard, der Schauspieler wolle einfach nur nach vorn schauen, nachdem er den Prozess gewonnen habe. "Es ist bedauerlich, dass, während Johnny mit seinem Leben weitermachen will, die Angeklagte und ihr Team erneut damit beschäftigt sind, Dinge zu wiederholen (...), die bereits vom Gericht entschieden wurden und es ein Urteil gibt, das einstimmig und eindeutig von den Geschworenen zu Johnnys Gunsten entschieden wurde", heißt es in einem Statement.

Das ganze Interview mit Amber Heard wird am Freitagabend Ortszeit im US-TV in der NBC-Sendung "Dateline" ausgestrahlt.

Quelle: "New York Post", "Daily Mail"