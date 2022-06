Auf TikTok hat sich Johnny Depp bei seinen Fans für die Unterstützung bedankt und davon gesprochen, nach vorne zu gucken. Nun hat Amber Heard darauf reagiert und seine Worte verurteilt.

Knapp eine Woche nach dem Urteil im Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard hat sich Johnny Depp auf TikTok angemeldet. Der Schauspieler postete dort am Dienstag einen kurzen Clip, der ihn unter anderem Gitarre spielend auf der Bühne zeigt, aber auch seine Fans, die regelmäßig vor dem Gerichtsgebäude mit Plakaten auf ihn warteten. Depp bedankte sich bei ihnen. "Wir waren überall gemeinsam, wir haben alles gemeinsam erlebt. Wir sind gemeinsam den gleichen Weg gegangen. Wir haben gemeinsam das Richtige getan, nur, weil es euch nicht egal war. Und jetzt werden wir gemeinsam nach vorne gucken", schrieb der 58-Jährige. Nun hat Heard darauf mit einer Stellungnahme reagiert.

"Während Johnny Depp sagt, er gucke nach vorn geht es für die Frauenrechte zurück. Für Opfer von häuslicher Gewalt bedeutet das Urteil: Du musst Angst haben, wenn du aufstehst und darüber sprichst", teilte eine Sprecherin der Schauspielerin mit. Heard hat bereits angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Ein Gericht in Virginia hatte Depp vergangene Woche über zehn Millionen Dollar Schadensersatz wegen Verleumdung zugesprochen, weil Heard sich in einem Artikel unter anderem als "öffentliche Person, die für häuslichen Missbrauch steht" bezeichnete. Auch Heard bekam zwei Millionen zugesprochen.

Prozess in Virginia Amber Heard und Johnny Depp: Von der Filmliebe zur Schlammschlacht 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Amber Heard und Johnny Depp lernten sich 2009 während der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennen. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson. Depp spielt die Rolle des Journalisten Paul Kemp, der einen Job in Puerto Rico annimmt. Dort verliebt er sich in eine Frau namens Chenault, dargestellt von Amber Heard. Depp und Heard kamen sich vor der Kamera näher, privat waren beide zu dieser Zeit aber noch anderweitig liiert. Mehr

Millionen Follower auf TikTok für Johny Depp

Der Fall steht unter Kritik, weil er wochenlang öffentlich mit Kameras übertragen wurde und sich in den sozialen Medien schnell eine öffentliche Stimmung gegen Amber Heard breit machte. Die "NY Times" schrieb etwa von der "Amber-Heard-Hass-Maschine" auf TikTok. Schon vor Gericht sprach Heard über den Hass im Netz gegen sie. "Ich werde täglich belästigt, beschämt und bedroht. (...) Die Leute wollen mich umbringen und sagen mir das jeden Tag. Sie wollen mein Baby in eine Mikrowelle stecken und sagen mir das", so Heard in Virginia.

Dass Depp sich nun bei TikTok anmeldete, wo Clips seiner Unterstützer wochenlang viral gingen, sorgte für Erfolg: Innerhalb kürzester Zeit sammelte er über sieben Millionen Follower auf der Plattform.

Quelle: "People"