Sie nannte ihn "Johnny" und wandte sich in ihrer Aussage gezielt an die Jury. Vor Gericht in Virginia sagte am Mittwoch Amber Heard aus und beschrieb Gewalt, die sie seitens Johnny Depp erlebt haben soll.

Vor Gericht in Virginia beschrieb Amber Heard am Mittwoch, wie sie sich in Johnny Depp verliebte und wie sich die Beziehung schlagartig änderte, wenn er Drogen nahm.

Amber Heard im Zeugenstand

Befragt von ihrer Anwältin Elaine Bredehoft erinnerte sich die "Aquaman"-Schauspielerin daran, wie sie von Depp persönlich nach einem Casting für seinen Film "The Rum Diary" ausgewählt wurde. Damals waren sie beide noch vergeben, doch es knisterte offenbar schon während des Drehs in Puerto Rico. Als sie sich rund eineinhalb Jahre später auf der Promo-Tour für den Film wiedersahen, kam es zum ersten Kuss abseits der Kamera. Heard war damals Single, Depp ebenfalls getrennt von Vanessa Paradis. Den Geschworenen vor Gericht beschrieb Amber Heard, wie Depp um sie warb, sie zu exotischen Orten flog, ihr Geschenke machte und auch ihre Familie mit Aufmerksamkeiten begeisterte.

Sie verliebte sich schnell und intensiv, erzählte sie. An das erste Mal, dass Johnny Depp ihr gegenüber gewalttätig gewesen sein soll, erinnere sie sich heute noch genau. "Ich werde es nie vergessen. Es hat mein Leben verändert", sagte Heard. Auslöser soll Depps Oberarmtattoo gewesen sein.

Erster mutmaßlicher Gewaltausbruch von Johnny Depp

Nach seiner Trennung von Winona Ryder änderte der Schauspieler es von "Winona Forever" in "Wino Forever". "Ich saß auf der Couch und führte ein normales Gespräch. Er hat getrunken. Ich glaube, er hat Kokain genommen, denn auf dem Tisch stand ein Glas – ein Glas – mit Kokain. Es lief Musik, er rauchte Zigaretten und ich fragte ihn nach der Tätowierung auf seinem Arm", erzählte sie. Sie konnte es nicht erkennen und fragte ihn, was auf seinem Arm stünde. "Er sagte, da steht Wino und ich dachte, er macht Witze und habe gelacht. Er hat mich geohrfeigt und ich habe gelacht. Ich habe gelacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte. Ich dachte, das muss ein Scherz sein. Denn ich wusste nicht, was vor sich ging", erklärte Heard. Insgesamt habe er sie drei Mal hintereinander geohrfeigt.

Nach einigen Minuten sei Depp in Tränen ausgebrochen und habe sich entschuldigt. "Es schien ihm so leid zu tun, aber ich konnte ihm nicht verzeihen, weil das bedeutet, dass es wieder passieren wird. Ich bin aufgestanden, zu meinem Auto gegangen und habe kein Wort gesagt", erinnerte sie sich.

Drogen oft Auslöser

In ihren Jahren zusammen seien die Drogen oft Auslöser gewesen für Depps Gewalteskapaden, berichtete Amber Heard. Zusätzlich sei er enorm eifersüchtig gewesen, sagte sie und erinnerte sich an einen Gruppenurlaub mit Freunden in einem Wohnwagen-Park. Dort konsumierte das Paar mit seinen Freunden Drogen, Heard selbst erzählte, sie habe Pilze gegessen. Als eine Freundin ihren Kopf auf Heards Schulter ablegte, soll Depp ausgerastet sein und der Freundin das Handgelenk umgedreht haben. Zurück in ihrem Wohnwagen sei die Situation eskaliert.

Depp sei auf der Suche gewesen nach seinem Kokain, behauptete Heard, und beschuldigte sie angeblich, es versteckt zu haben. "Er fing an, mich abzutasten, er zerriss mein Kleid. Er fasst mir an die Brüste, er berührt meine Schenkel, er reißt mir die Unterwäsche vom Leib, und dann macht er eine Leibesvisitation. Er sagte, er suche nach seinem Kokain, seinem Koks", erzählte sie. "Er hat einfach seine Finger in mich gesteckt. Ich stand nur da und starrte auf das blöde Licht, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er hat seine Finger herumgedreht. Ich habe ihn nicht aufgehalten oder so", schluchzte sie. Im Verlauf ihrer Beziehung sei Depp immer wieder gewalttätig gewesen, habe sie geschlagen, geschubst und ihr gedroht, erzählte Heard im Verlauf der Befragung.

Nach der Befragung durch Bredehoft steht das Kreuzverhör mit Johnny Depps Anwälten noch aus. Ihren Ex-Mann nannte Amber Heard "Johnny", während er in den vergangenen Wochen konsequent "Miss Heard" gesagt hatte.