Er umwarb sie mit teuren Geschenken und Reisen, doch schon der erste Kuss war eine Grenzüberschreitung: Vor Gericht in Virginia hat Amber Heard über das Kennenlernen und die Anfänge ihrer Beziehung mit Johnny Depp gesprochen.

Sie war 22 und eher unbekannt, er der millionenschwere Superstar: Vor Gericht in Fairfax, Virginia hat Amber Heard am Mittwoch beschrieben, wie die einstige Liebesgeschichte zwischen ihr und Johnny Depp begann. Die Schauspielerin und Depp lernten sich 2008 kennen, als sie für eine Rolle in dem von ihm produzierten Film "The Rum Diary" vorsprach. Schon beim ersten Treffen hätten die beiden auf einer Wellenlänge gelegen, erinnerte sich Heard.

"Wir haben über Bücher, Musik und Gedichte gesprochen, wir mochten viele der gleichen Dinge", so Heard. Sie habe das damals für bemerkenswert erachtet. "Ich war eine unbekannte Schauspielerin, ich war 22. Er war doppelt so alt wie ich und ein weltbekannter Schauspieler, und wir haben uns gut verstanden. Ich fand das ungewöhnlich", erzählte sie.

"Grenzen waren verschwommen": Heard über den ersten Kuss

Heard bekam die Rolle und stand einige Monate später mit Depp in Puerto Rico für die Dreharbeiten vor der Kamera. Im Skript stand ein gemeinsamer Kuss - und schon der war eine Grenzüberschreitung. "Es hat sich irgendwie echter angefühlt", sagte sie. Bei Kussszenen gäbe es eigentlich Techniken, Dinge, die man nicht tue. "Diese Grenzen waren definitiv verschwommen. Er hat mein Gesicht in seine Hände genommen und mich richtig geküsst", sagte Heard. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass Depp auch seine Zunge benutzte.

Heard erinnerte sich außerdem an einen Moment, als Depp am Set spielerisch mit seinem Schuh ihren Bademantel hochschob und "Lecker!" kommentierte. Sie habe gelacht und sei weggelaufen. Sie sei eingeschüchtert gewesen. Gleichzeitig habe die Chemie zwischen ihnen gestimmt, sie hätten geflirtet. Depp habe ihr teure Geschenke gemacht, unter anderem ein Fahrrad und seltene Bücher. Damals seien sowohl sie als auch Depp noch anderweitig liiert gewesen. Ihre Beziehung sei erst zweieinhalb Jahre später losgegangen, bei der Pressearbeit für den gemeinsamen Film.

Nach einer Einladung zu Depps Haus sei es zum Kuss gekommen, nach einem Dinner in London dann zu einer gemeinsamen Nacht in ihrem Hotelzimmer. "Wir haben uns verliebt", sagte Heard. Depp habe ihr das Gefühl gegeben, eine Million Dollar wert zu sein. Sie hätten die Beziehung jedoch geheim halten müssen, da Depp damals noch nicht öffentlich über die Trennung von seiner Ex Vanessa Paradis gesprochen hatte.

Die Zeit sei wunderschön gewesen, sie hätten in einer Blase gelebt, Depp habe auf der ganzen Welt Häuser, sie seien gereist, hätten über Bücher und Gedichte gesprochen. Es sei magisch gewesen.

Das hat sich offensichtlich irgendwann geändert: Seit gut drei Wochen stehen Depp und Heard vor Gericht. In seiner Zivilklage hält Depp seiner Ex-Frau vor, in einem 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet. Depp wird in dem Artikel nicht namentlich erwähnt. Wegen Verleumdung klagt er auf rund 50 Millionen Dollar (gut 45 Millionen Euro) Schadenersatz, Heard hat eine Gegenklage eingereicht.