Es war der Moment, auf den viele gewartet haben: In Woche vier des Verleumdungsprozesses in Fairfax, Virginia, betrat Amber Heard selbst den Zeugenstand und sagte über ihre Erfahrungen mit Johnny Depp aus. Doch sie war nicht die einzige Person im Zeugenstand. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse.

Johnny Depp und Amber Heard streiten vor Gericht

Unter den anderen Zeugen vor Gericht waren ein Sicherheitsangestellter von Depp, eine ehemalige Krankenschwester Heards und Michael Spindler, ein Buchhalter von Johnny Depp. Außerdem sprachen der Agent des Schauspielers, Jack Whigham, Entertainment-Anwalt Richard Marks und Psychologin Dr. Dawn Hughes.

Nachdem eine von Depps Team engagierte Psychologin in Woche drei ausgesagt und Amber Heard eine Borderline-Störung attestiert hatte, sprach Hughes über die Psyche der Schauspielerin. Hughes skizzierte verstörende Situationen, die ihr von Amber Heard aus der Zeit der Ehe mit Johnny Depp zugetragen worden sind. Von sexuellem Missbrauch, emotionaler Abhängigkeit und körperlicher Gewalt war vor der Jury die Rede.

Agent Whigham sagte derweil aus, Johnny Depp seien durch das Ende der "Fluch der Karibik"-Filme um die 22,5 Millionen Dollar durch die Lappen gegangen. Anwalt Richard Marks erklärte, Amber Heards Artikel in der "Washington Post", in dem sie über häusliche Gewalt geschrieben hatte, sei federführend für Depps Abstieg in Hollywood gewesen.

Amber Heard im Zeugenstand

Mit Spannung erwartet wurden die Aussagen von Amber Heard selbst. Befragt von ihrer Anwältin Elaine Bredehoft, zeichnete die "Aquaman"-Schauspielerin die Anfänge ihrer Zeit in Hollywood nach. Wie sie damals nur wenig Geld verdiente und sich im Bus zu Castings umzog. Sie beschrieb außerdem, wie sie Johnny Depp nach dem Casting zu seinem Filmprojekt "The Rum Diary" kennenlernte und wie es bereits während der Dreharbeiten in Puerto Rico knisterte.

Dabei sprach Heard die Geschworenen gezielt an. Johnny Depp würdigte seine Ex-Frau derweil keines Blickes, starte gebannt runter auf seine Notizen, oder wandte sich gelegentlich an seinen Anwalt. Über den mutmaßlich ersten Gewalt-Vorfall in ihrer Beziehung sagte Heard: "Ich werde es nie vergessen. Es hat mein Leben verändert." Depp soll sie dreimal ins Gesicht geschlagen haben, weil sie nach seinem Oberarm-Tattoo gefragt habe.

"Es schien ihm so leid zu tun, aber ich konnte ihm nicht verzeihen, weil das bedeutet, dass es wieder passieren wird. Ich bin aufgestanden, zu meinem Auto gegangen und habe kein Wort gesagt", erinnerte sie sich. In ihren Jahren zusammen seien die Drogen oft Auslöser gewesen für Depps Gewalteskapaden, berichtete Amber Heard. Zusätzlich sei er enorm eifersüchtig gewesen, sagte sie und erinnerte sich an einen Gruppenurlaub mit Freunden in einem Wohnwagen-Park. Dort konsumierte das Paar mit seinen Freunden Drogen, Heard selbst erzählte, sie habe Pilze gegessen. Als eine Freundin ihren Kopf auf Heards Schulter ablegte, soll Depp ausgerastet sein und der Freundin das Handgelenk umgedreht haben. Zurück in ihrem Wohnwagen sei die Situation eskaliert.

Drogeneskapaden und Gewalt

Depp sei auf der Suche gewesen nach seinem Kokain, behauptete Heard, und beschuldigte sie angeblich, es versteckt zu haben. "Er fing an, mich abzutasten, er zerriss mein Kleid. Er fasst mir an die Brüste, er berührt meine Schenkel, er reißt mir die Unterwäsche vom Leib, und dann macht er eine Leibesvisitation. Er sagte, er suche nach seinem Kokain, seinem Koks", erzählte sie. "Er hat einfach seine Finger in mich gesteckt. Ich stand nur da und starrte auf das blöde Licht, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er hat seine Finger herumgedreht. Ich habe ihn nicht aufgehalten oder so", schluchzte sie. Im Verlauf ihrer Beziehung sei Depp immer wieder gewalttätig gewesen, habe sie geschlagen, geschubst und ihr gedroht, erzählte Heard im Verlauf der Befragung.

Am zweiten Tag ihrer Aussage verriet die Schauspielerin weitere Details. 2014 habe Depp sie unter Drogeneinfluss in einem Flugzeug angegriffen, als sie während eines Streits den Platz wechseln wollte: "Ich spüre diesen Stiefel in meinem Rücken. Er hat mir einfach in den Rücken getreten. Ich bin auf den Boden gefallen", sagte Heard, die am Donnerstag ihrer Anwältin mehrere Stunden lang Rede und Antwort stand und dabei immer wieder mit den Tränen kämpfte. Heards Anwaltsteam zeigte Fotos von der Schauspielerin, etwa mit einem blauen Fleck am Oberarm.

"Vorstellung ihres Lebens"

Sie sagte außerdem aus, Depp sei krankhaft eifersüchtig gewesen. Ein besonderer Dorn im Auge sei ihm Schauspielkollege James Franco gewesen, mit dem Amber Heard für einen Film zusammengearbeitet hatte.

Nach Heards Aussagen veröffentliche das Team von Johnny Depp ein Statement, in dem es die 36-Jährige indirekt der Lüge beschuldigte. "Wie die Anwälte von Herrn Depp in ihren Eröffnungsplädoyers letzten Monat richtig vorausgesagt haben, hat Frau Heard in ihrer direkten Befragung in der Tat 'die Vorstellung ihres Lebens' geliefert", sagte ein Sprecher des Schauspielers dem US-Magazin "People". Nach einer Prozesspause wird es am 16. Mai mit zusätzlichen Aussagen von Amber Heard vor Gericht weitergehen.

