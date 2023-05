Amber Heard verlässt Hollywood – und zieht nach Madrid

von Carsten Heidböhmer Nach dem Skandal-Prozess gegen ihren Ex Johnny Depp ist es um Amber Heard still geworden. Nun hat die Schauspielerin offenbar Hollywood den Rücken gekehrt – und ist nach Spanien gezogen.

Vor einem Jahr um diese Zeit dominierten Amber Heard und Johnny Depp die internationalen Schlagzeilen: Ihr in Fairfax County, Virginia ausgetragener Verleumdungsprozess spülte jede Menge süffiger Details aus dem Eheleben der beiden Hollywoodstars ans Licht.

Der Prozess endete mit einem Sieg Depps, der rund 10 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen bekam. Und auch sonst haben sich die Lebenswege der früheren Ehepartner in gegensätzliche Richtungen entwickelt: Während der 59-Jährige unmittelbar nach dem Urteil umjubelte Auftritte als Musiker hatte und mittlerweile in Hollywood gebucht wird, als wäre nie etwas gewesen, ist es um seine knapp 23 Jahre jüngere Ex-Frau still geworden.

Um Amber Heard ist es ruhig geworden

Ihre letzte Rolle hatte sie 2021 in dem vierstündigen Superhelden-Film "Zack Snyder’s Justice League". Seither war sie weder auf der großen Kinoleinwand noch in einer Serienrolle zu sehen. Nach dem verlorenen Prozess hatte sich die Schauspielerin zunächst eine Auszeit genommen, zeitweise lebte sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen Oonagh Paige sowie ihrer Freundin Bianca Butti auf Mallorca.

Wie die "Daily Mail" berichtet, hat Amber Heard ihrer amerikanischen Heimat wohl den Rücken gekehrt und ist dauerhaft nach Spanien gezogen. Nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Villa im kalifornischen Yucca Valley, California für 1,1 Millionen Dollar verkauft hat, soll sich die Schauspielerin mit ihrer zweijährigen Tochter außerhalb der spanischen Hauptstadt Madrid niedergelassen haben.

Während das eine schnelle Rückkehr nach Hollywood unwahrscheinlich macht, ist ihr Ex bereits wieder im Herzen der Traumfabrik angekommen: Wenn in zehn Tagen die Filmfestspiele in Cannes feierlich eröffnet werden, dann wird auch Johnny Depp über den roten Teppich schreiten. Er spielt die Hauptrolle in dem Eröffnungsfilm. Darin liegt durchaus eine gewisse Symbolik: Depp verkörpert in "Jeanne du Barry" den französischen König Ludwig XV.

