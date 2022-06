Zum ersten Mal seit dem Urteil im Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard äußert sich Heards Schwester Whitney Henriquez öffentlich bei Social Media über den Ausgang des Gerichtsverfahren und sichert ihre weitere Unterstützung zu.

Whitney Henriquez sagte im Prozess ihrer älteren Schwester als Zeugin aus. Sie teilte dem Gericht mit, dass Depp sie in der Vergangenheit einmal geschlagen und als "Hure" bezeichnet habe. Eine Jury in Fairfax, Virginia, entschied letzte Woche nach einem siebenwöchigen Prozess wegen Verleumdung zugunsten von Depp. Das Urteil: Heard muss ihrem Ex-Mann 8,35 Millionen Dollar zahlen, weil sie 2018 in einem Kommentar der Washington Post geschrieben hatte, sie sei Opfer häuslicher Gewalt geworden.

Seit dem Urteil schwieg die Schwester der Schauspielerin, bis jetzt. Auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlichte sie in großen weißen Buchstaben den Hashtag #istandwithamberheard – zu Deutsch "#ichstehehinteramberheard. Außerdem widmete sie ihrer verurteilten Schwester unterstützende Worte: "Ich stehe immer noch zu dir, Sissy. Gestern, heute und morgen werde ich immer stolz auf dich sein, dass du für dich selbst eingetreten bist, dass du sowohl hier in Virginia als auch in Großbritannien ausgesagt hast und dass du die Stimme von so vielen bist, die nicht über die Dinge sprechen können, die hinter verschlossenen Türen passieren."

"Niemand wird dich jemals aufgeben", schrieb Amber Heards Schwester bei Instagram

Den beiden Heard-Schwestern scheint es klar gewesen zu sein, dass der Weg vor Gericht, jedes Detail einer kaputten Ehe auspacken zu müssen, kein leichter sein würde. Das bestätigte Henriquez nun auch in ihrem Beitrag: "Wir wussten, dass dies ein harter Kampf werden würde und dass wir wenig Chancen hatten. Aber du bist trotzdem aufgestanden und hast dich zu Wort gemeldet. Ich fühle mich so geehrt, dass ich für dich aussagen dürfte und ich würde es millionenfach wieder tun, weil ich weiß, was ich gesehen habe, und weil die Wahrheit für immer auf deiner Seite ist. Es tut mir so leid, dass sich dies nicht in der Entscheidung der Jury widergespiegelt hat, aber ich werde dich niemals aufgeben, und niemand, der zu dir steht, wird das tun. Für immer an deiner Seite…"

