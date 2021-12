Sehen Sie im Video: Stiflers Mom in "American Pie" – was macht Jennifer Coolidge heute?





















Jennifer Coolidge gehört zu den Hollywoodstars, die einfach nicht altern.

Mit ihrer Rolle als Stifler’s Mom in „American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen" wurde Coolidge 1999 international bekannt. Die Schauspielerin war damals 38 Jahre alt.

Sie spielte in den ersten drei Filmen der Filmreihe die Mutter des Teenagers „Stifler". Auch als Paulette in „Natürlich blond" und „Natürlich blond 2" konnte sie überzeugen.

Mehr als 20 Jahre später ist Jennifer Coolidge noch immer gut im Geschäft. Vor allem in Serien ist Coolidge regelmäßig zu sehen. Von 2011 bis 2017 spielte sie in "2 Broke Girls" die Rolle der Sophie Kachinsky, einer polnischen Nachbarin der beiden Hauptdarstellerinnen.

Privat setzt sie sich für Tier- und Umweltschutz ein.

Heute sieht Coolidge noch immer genauso aus wie in der Zeit ihrer größten Erfolge.

