Die Stiftung AmfAR setzt sich für den Kampf gegen Aids ein und konnte allein in den letzten Jahren 230 Millionen Dollar für den guten Zweck einnehmen. Im berühmten Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes fand die diesjährige Gala-Veranstaltung statt. Wer dabei sein wollte, konnte sich für 12.000 Euro ein Ticket sichern, doch diese waren natürlich sehr begehrt.

Fast alles, was Rang und Namen in der Welt der Celebrities hat, tummelte sich gestern auf der Benefizveranstaltung. Kein Wunder, da die meisten Stars gerade sowieso an der Côte d’Azur ansässig sind und die 75. Internationalen Filmfestspiele in Cannes besuchen, die noch bis zum 29. Mai andauern.

Nachdem wir bei den Filmfestspielen schon die Sängerin Kylie Minogue wiedersehen dürften, kann man sich auch bei der AmfAR-Gala über einen selten gewordenen Auftritt freuen: Christina Aguilera war nach längerer Zeit mal wieder auf einem roten Teppich zu bestaunen. Dabei ist es natürlich kein Wunder, dass die Queen of Pop ein imposantes Schlangenkleid trug und einen gekonnten Auftritt hinlegte. Ebenso beachtenswert waren die durchsichtigen Kleider der Sängerin Charli XCX und des Models Joan Smalls.

Ein Lieblings-Label der Stars war Mônot

Ein Modelabel erregte ebenfalls viel Aufmerksamkeit: Mônot. Viele Promis trugen die Kreationen des libanesischen Designers Eli Mizrahi, der für spektakuläre Cut-Out-Kreationen und hautenge Stoffe steht. Als politischer Flüchtling kam der Designer einst mit 13 Jahren nach New York. In den USA baute er sich mit der Zeit einen großen Kontaktstab in der Modebranche auf, bis er selbst seine Kreationen an die Frau brachte. Allein bei der gestrigen AmfAR-Gala trugen mindestens fünf Prominente seine Entwürfe. Unter anderem große Namen wie Eva Longoria, Nina Dobrev und Cara Delevingne.

Das Model Milla Jovovich platzierte sogar gekonnt ein politisches Statement auf dem roten Teppich der AmfAR-Gala, indem sie ein Kleid des ukrainischen Labels Lever Couture trug.