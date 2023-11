In ihrem Podcast hat sich Amira Pocher zum ersten Mal ausführlich über die Trennung von Oliver Pocher geäußert. Jetzt hat die Moderatorin in einem Interview nachgelegt.

Oliver Pocher nimmt dieser Tage kein Blatt vor den Mund. Immer wieder ledert er in Interviews und auf seinem Instagram-Profil gegen seine Noch-Ehefrau Amira. Die äußerte sich am Dienstag erstmals ausführlich in ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder hat. Außerdem bezieht die Moderatorin jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" Stellung.

Amira Pocher äußert sich zur Trennung von Oliver Pocher

Auf die Frage, ob ihr die Trennung oder die anschließenden Schlagzeilen mehr zugesetzt hätten, findet Pocher diplomatische Worte. "Beides fällt ja in vollkommen unterschiedliche Zeitfenster. Die Trennung wurde zwar erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, bis es aber zu einer Trennung kommt, in der auch Kinder beteiligt sind, ist es ein sehr langer Prozess. Dass Olli und ich es am Ende nicht geschafft haben, hat mich unendlich traurig gemacht, und ich habe lange gebraucht, mit dieser Trauer umzugehen", sagt sie der Zeitschrift. "Doch die Schlagzeilen der letzten Wochen zeigen mir, dass die Trennung einfach richtig war", lenkt sie jedoch ein.

Immer wieder erwähnt Pocher außerdem Motivationscoach Biyon Kattilathu auf seinem Profil. Alle Gerüchte um ihn seien allerdings "totaler Quatsch", betont Amira Pocher. "Richtig ist, dass Biyon und ich bei verschiedenen beruflichen Projekten zusammengearbeitet haben und zuletzt über einen gemeinsamen Podcast gesprochen haben", klärt sie auf.

Beziehungsstand: Single

Auch auf ihren aktuellen Beziehungsstatus kommt die Moderatorin und Unternehmerin zu sprechen. Sie sei "Single, aber nicht aus Überzeugung". Denn "nur weil meine Ehe mit Olli nicht funktioniert hat, habe ich den Glauben an die Liebe nicht verloren", so die Mutter von zwei Söhnen.

Erst am Wochenende hatte Pocher das Medieninteresse an ihrer Person kommentiert. In ihrer Instagram-Story grüßte sie mit viel Ironie den Paparazzo, der sie vor ihrem Haus beim Tragen der Einkäufe fotografierte. "Unglaublich, was die sich alles einfallen lassen. Im Busch, im Auto-Anhänger, in der Mülltonne wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wo die überall stehen", sagte die Make-up-Artistin, die während der Ehe mit Pocher selbst ihre TV-Karriere angetrieben hat. "Als wär ich Taylor Swift", machte sie sich über die Situation lustig. "Jetzt mal im Ernst: Es gibt wirklich wichtigere Dinge und Menschen, also man muss mich nicht jeden Tag vor meiner Haustür abfangen", so Pocher.

Quellen: "Bunte" / Instagram