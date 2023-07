Amira und Oliver Pocher sprechen in ihrem Podcast einmal mehr über ihre Eheprobleme. Die Moderatorin räumt dabei auch mit einem Gerücht auf.

Oliver (45) und Amira Pocher (30) gehen mit ihren Eheproblemen weiterhin offen um. In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers" nehmen sie erneut kaum ein Blatt vor den Mund. Obwohl die Gesamtsituation in ihrer Partnerschaft "schwierig" sei, wie beide erst jüngst erklärt haben, scheinen sie sich auf einer anderen Ebene offenbar bestens zu verstehen: "Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß", so Oliver Pocher.

Wie ernst er diese Aussage gemeint hat, bleibt im Laufe des Gesprächs der beiden offen. Immerhin erzählt Amira wenig später, dass sie zuletzt beruflich viel unterwegs gewesen sei. Außerdem hätten die beiden in der letzten Zeit kaum miteinander geredet: Die Podcast-Aufnahme sei "das längste Gespräch der Woche", erklärte Pocher zudem. Bliebe da überhaupt noch groß Zeit für Zweisamkeit?

Amira Pocher weist Gerüchte um neuen Partner zurück

Mit einer Spekulation der letzten Tage räumte Amira Pocher hingegen komplett auf: Auf einem Event in Wien wurde sie ohne Oliver Pocher und mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet. Natürlich heizte das die Gerüchteküche spontan an: Hat Amira Pocher einen neuen Freund? Alles Quatsch stellte sie nun im Podcast klar. Ihre Begleitung heiße Orhan, sei vom Management, habe sie vor Ort betreut und sei einfach nur für sie zuständig gewesen. Ihr "Personal Assistent" sei sogar via Social Media angefeindet worden, nachdem die Fotos verbreitet wurden. Es sei geschmacklos, sich so in eine kriselnde Ehe zu drängen, habe er sich unter anderem anhören müssen.

Einige Spitzen konnte sich Amira Pocher jedoch gegenüber ihrem Ehemann nicht verkneifen. Zunächst erzählte sie, dass es ihr in Wien sehr gut gefallen habe und sie dort "herzlich begrüßt" worden sei. Daraufhin stellte Pocher die Zwischenfrage: "Wo auf der Welt wirst du denn nicht herzlich begrüßt?" Amira antwortete gewohnt schlagfertig: "Zuhause." Pikiert reagierte Pocher auf den unterschwelligen Vorwurf: "Wow. Der war stark. Wenn wir auf dem Niveau hier agieren, bin ich bereit."