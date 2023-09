von Julia Mäurer Früher war er der Star und sie sein Sidekick, doch die Rollen haben sich verschoben: Amira Pocher hat sich während der Ehe mit Oliver Pocher eine eigene Karriere aufgebaut. Aktuell ist sie erfolgreicher als er.

Es ist nur knapp eine Minute. 60 Sekunden, in denen Amira und Oliver Pocher das Ende ihrer Ehe verkünden. In der neuen Folge ihres Podcasts "Die Pochers" (exklusiv auf Podimo) verraten die beiden, dass sie kein Paar mehr sind. Es sei an der Zeit, die Leute aufzuklären, sagt Amira Pocher. Und es wird deutlich, dass die Trennung von ihr aus ging. "Ich wollte mich nicht trennen. Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und dann muss man sie jetzt annehmen und gucken, wie es weitergeht", sagt Oliver Pocher.

Amira und Oliver Pocher hatten sich 2016 über die Datingplattform Tinder kennengelernt. Am Anfang war es ein Versteckspiel. Fast zwei Jahre hielten sie ihre Liebe geheim. Keine einfache Situation für Amira Pocher, wie sie kürzlich in einem RTL-Interview verriet. "Es ist natürlich nicht einfach, wenn man versteckt wird. Das Wichtigste ist, dass man glücklich ist, aber es war schon schwieriger zu handhaben", sagte sie über die Anfänge ihrer Beziehung zu Oliver Pocher.

Amira und Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Söhne

Ende 2018 trat Amira Pocher dann aus dem Hintergrund ins Rampenlicht: Bei einem Event in München zeigten sie und Oliver Pocher sich erstmals offiziell als Paar. "Sie war ja schon öfter mit dabei. Und wenn sie mir immer hinterherläuft, dann muss ich ja mal ein gemeinsames Foto machen", sagte Pocher, der Amira bei vorherigen Auftritten immer als sein "Marketing-Assistentin" bezeichnet hatte. Danach ging alles ganz schnell: 2019 heirateten Oliver und Amira Pocher und wurden Eltern eines Sohnes. Ihr zweiter Sohn folgte ein Jahr später.

Die Pochers waren nicht nur ein Ehepaar, sondern haben ihren Namen zur Marke gemacht. Seit April 2020 führen sie ihren gemeinsamen Podcast. Einen Monat zuvor traten sie in der RTL-Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" auf. Die klare Gewinnerin des Formats hieß Amira Pocher. Obwohl es ihr erster Fernsehauftritt war, überzeugte sie Publikum und Zuschauer gleichermaßen. "Ich wurde mit SO viel lieben und positiven Nachrichten überschüttet, was mich wirklich ziemlich sprachlos macht! Es war mein erster Auftritt im TV und ich war bis dato nicht ganz sicher, ob ich diesen Schritt wagen soll, aber diese tollen Reaktionen zeigen mir, es war die richtige Entscheidung", schrieb Amira Pocher anschließend auf Instagram.

In ihrem Podcast "Die Pochers" haben Amira Pocher und Oliver Pocher ihr Ehe-Aus verkündet. Als die beiden über die Influencerinnen Lisa und Lena sprechen, die nicht mehr zusammenarbeiten werden, spricht der Comedian die persönlichen Probleme seiner Ehe an. "Trennung ist doch ein schönes Stichwort", sagt er. Seine Noch-Ehefrau Amira reagiert: "Das ist jetzt die Überleitung? Hart", sagt sie.

Dass die gebürtige Österreicherin Potenzial vor der Kamera hat, zeigte sich auch bei der RTL-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!", die im Mai 2020 startete. Die Rollen schienen da noch klar verteilt: Oliver Pocher war der Star, seine Frau Amira der Sidekick. Doch peu à peu hat sich Amira Pocher emanzipiert und eine eigene Karriere aufgebaut.

Amira Pocher gründete ein Unternehmen für Nagellacke

2021 startete sie mit "Hey Amira" ihren "eigenen Podcast. Alleine, ohne Olli", wie sie auf Instagram stolz verkündete. Im selben Jahr brachte sie eine Modekollektion auf den Markt und wurde für zwei Vox-Sendungen als Moderatorin verpflichtet: das Format "Prominent!" sowie die Show "Die Superzwillinge". Ihr verdientes Geld investierte sie in eine Eigentumswohnung, die sie aufwendig renovieren ließ.

Spätestens 2022 trat Amira Pocher endgültig aus dem Schatten ihres Mannes: Als Kandidatin in der RTL-Show "Let's Dance" überzeugte sie auf dem Parkett und schaffte es bis ins Halbfinale. Für Oliver Pocher blieb nur die Rolle als Zuschauer in der ersten Reihe. Auch mit der Gründung ihres Labels "Fayble" hat er nichts zu tun. Amira Pocher und ein Partner sind geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, das Nagellacke und Raumdüfte vertreibt. Pocher, die ausgebildete Visagistin ist, hat ihr Wissen genutzt und sich ein eigenes Standbein aufgebaut – unabhängig von ihrem Noch-Ehemann.

Auch im TV war Amira Pocher zuletzt präsentierter als der Comedian: Als Moderatorin führte sie durch die Vox-Sendung "My Mom, Your Dad". Oliver Pocher hingegen hat derzeit kein eigenes Fernsehformat. Zuletzt trat er gemeinsam mit Luke Mockridge und Mola Adebisi beim "Parookaville"-Festival auf und zeigte sich gewohnt albern auf der Bühne.

Den gemeinsamen Podcast wollen die Pochers trotz Trennung weiterführen. "Hoffentlich kriegen wir das hin und [werden] weiterhin ein Team sein. Wir sind weiterhin für euch als Podcast-Paar da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind", sagte Amira Pocher.