Vor knapp einer Woche wurde Oliver Pocher bei einem Box-Event aus dem Nichts angegriffen und geschlagen. Amira Pocher belastet diese Situation sehr. Auch ihr Tanztraining litt darunter.

Die vergangene Woche war für Amira und Oliver Pocher ziemlich anstrengend. Am letzten Samstag besuchte Oliver Pocher einen Boxkampf seines Freundes Felix Sturm, als plötzlich ein Mann auf ihn zutrat und ihm im Publikum eine schallende Ohrfeige verpasste. Natürlich standen die darauffolgenden Tage unter dem Licht dieses Vorfalls, was das Ehepaar Pocher in einem Interview bestätigte.

Gestern Abend trat Amira Pocher zu der sechsten Show von "Let's Dance" an. Mit einer sehr humoristischen Einlage des Tanzstils Charleston überzeugten die Frau von Oliver Pocher und der Profitänzer Massimo Sinató die Jury und das Publikum. 30 Punkte, volle Punktzahl bekamen die beiden Matrosen, zu deren Choreografie auch alberne Grimassen gehörten.

Gerade in der letzten Woche fiel es Amira Pocher aber umso schwerer, einen derart witzigen und pantomimischen Tanz zu erlernen. Nachdem ihr Mann Oliver Pocher nun mit vermeintlichen Folgeschäden des unerwarteten Schlages zu kämpfen hat und den Comedian "Fat Comedy", der ihn ins Gesicht uns aufs Ohr schlug, angezeigt hat. In einem Interview mit RTL nach dem errungenen Erfolg in der gestrigen Show gab sie zu, wie sehr sie die Attacke auf ihren Mann belastet hat: "Man muss weitermachen mit dem Training. Nebenbei klingelt das Telefon, weil mein Mann davon mitgenommen ist. Das war psychisch anstrengend, den Vorfall auszublenden und trotzdem zu trainieren, aber ich hab es hinbekommen."

Pocher reißt Ohrfeigen-Witz über Will Smith auf der Bühne

Bei Arztbesuchen Pochers stellte sich heraus, dass sein Hörvermögen seit der körperlichen Attacke auf ihn eingeschränkt ist. Er kann einige Frequenzen nicht mehr hören. Ebenso konsultierte der geschädigte Comedian einen Anwalt, um den Angreifer zu verklagen.

Trotzdem ließ es sich Pocher nicht nehmen, den Tanz-Auftritt seiner Frau gestern live zu verfolgen. Nach der Show kam er zu den Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski auf die Bühne, um die Umschläge zu überreichen. Doch typisch Pocher konnte er auch schon wieder über den sehr ähnlichen Oscar-Vorfall scherzen: "Man kriegt ja heutzutage schon Angst, wenn einer auf die Bühne kommt, ob man eine gescheuert bekommt, aber ich habe nur die Umschläge dabei."

Quelle: RTL