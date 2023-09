Amira Pocher wurde in ihrer Jugend Zeugin einer Bluttat

Amira Pocher erlebte in ihrer Jugend eine grausame Bluttat, von der sie nun im gemeinsamen Podcast mit Noch-Ehemann Oliver erzählte. Der wiederum kämpft weiter um die Ehe.

Manche Promis schützen ihr Privatleben extrem und geben nur kuratierte Informationen an die Öffentlichkeit. Andere plaudern munter aus dem Nähkästchen. Die Pochers gehören zu letzteren. Die Noch-Eheleute Amira und Oliver Pocher sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch Intimstes mit ihren Fans zu teilen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" ging es zuletzt vor allem um eines: die eigenen Eheprobleme. Die Geschichte, die Amira Pocher in der letzten Folge teilte, barg allerdings ein größeres Schockpotenzial.

"Der hat einfach ein Messer gezückt und vor meiner Nase einen niedergestochen", erzählte Amira Pocher von dem grausamen Erlebnis, das sie in ihrer Jugend mitten am Tag in Österreich machen musste. Demnach habe ein Mann einen anderen direkt vor ihren Augen niedergestochen. "Ich war mit seinem Blut bespritzt damals, meine Zeichenmappe war mit Blut gespritzt", führte sie aus.

Oliver Pocher: "Habe als Ehepartner versagt"

Nicht genug, dass die Jugendliche Zeugin des blutigen Vorfalls war, sie habe auch fürchten müssen, sich mit Hepatitis C angesteckt zu haben. Monatelang habe sie sich testen lassen müssen, da sie mit dem Blut des Opfers in Berührung gekommen war. Doppelt problematisch war das, weil ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt ein weiteres Kind erwartet habe. Die Sorge vor einer Übertragung der Krankheit auf das Baby sei groß gewesen. "Meine Mama war schwanger. Ich durfte ihr nicht näher kommen, weil man Angst hatte wegen des ungeborenen Babys", so Pocher.

Zuletzt verhandelten Amira und Oliver Pocher in dem Podcast vor allem Themen rund um die Trennung und den gemeinsamen Alltag. Oliver Pocher hatte dabei offen zugegeben, die Trennung nicht gewollt zu haben. Dass er immer noch daran zu knapsen hat, verdeutlichte er nun mit einem Liebesbrief an Amira, den er zu ihrem Geburtstag auf Instagram veröffentlichte. Er habe ihr immer öffentlich gratuliert, weshalb er es auch diesmal tue, wenn wahrscheinlich auch "zum letzten Mal".

Er habe als Ehepartner versagt, schreibt er in dem emotionalen Post, zu dem auch eine Reihe Familienfotos gehören. Er habe es im letzten Jahr nicht geschafft, ihr das zu geben, was sie sich von ihm erhofft habe. "Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast.", schreibt er. "Nun sitze ich alleine zu Hause, ohne dich", so Pocher.

