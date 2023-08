In der Ehe von Oliver Pocher und seiner Frau Amira Pocher scheint es zu kriseln, zumindest thematisieren die beiden ihre Probleme seit einiger Zeit selbst. Jetzt sprachen sie darüber, warum der Comedian immer mit jüngeren Frauen zusammen ist.

Wenn Promi-Ehen kriseln erfährt die Öffentlichkeit davon erst spät etwas. So ist es zumindest in der Regel. Anders läuft es derzeit bei Oliver Pocher und Ehefrau Amira Pocher hab. Seit Wochen thematisieren die beiden in Interviews und ihrem Podcast, dass sie in einer Liebeskrise stecken. Jetzt sprachen sie sogar über eine hypothetische neue Freundin des Comedians.

Amira Pocher: Warum Oliver Pocher nie eine gleichaltrige Freundin haben würde

"Du würdest dir niemals eine gleichaltrige Frau suchen", sagt Amira Pocher im Gespräch zu ihrem Ehemann. Eine Begründung liefert die Moderatorin gleich mit. "Männer, die eine gewisse emotionale Reife nicht haben, suchen sich immer jüngere Frauen. Schwache Männer suchen sich immer schwache, junge Frauen", so Pocher mit einem Seitenhieb gegen ihren Ehemann.

Oliver Pocher findet die Diskussion "interessant", fragt seine Partnerin, warum seine Freundin denn überhaupt gleichaltrig sein müsste. "Na ja, weil man es ja so macht, plus/minus fünf Jahre. Aber du mit deinen 45 Jahren würdest niemals eine 40-jährige Frau an deiner Seite suchen", ist sie sich sicher. Die nächste Freundin ihres Mannes, da legt sich Amira Pocher fest, wird 24 Jahre alt sein. "Ein gestandener Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, der eine emotionale Intelligenz besitzt, der weiß, was er will, was er kann, was er hat. Warum sollte der sich ein 22- oder 23-jähriges Mädchen suchen, die überhaupt nicht auf seinem Stand sein kann", sagt Amira Pocher. Sie habe sich mit der Thematik bereits befasst.

Auch Oliver Pocher hat eine Theorie

Als sie und der Comedian ein Paar wurden, war er 38 Jahre als und sie 24. Sie selbst sei aber deutlich reifer gewesen als andere 24-Jährige, so Amira, und ihr Ehemann kindlicher, als es die 38 Jahre vermuten lassen würden. Auch Oliver Pocher hat eine Theorie, warum ältere Männer mit jüngeren Frauen zusammenkommen würden. "Weil die Männer sich noch fortpflanzen können, suchen sie sich dann eine jüngere Frau", sagt er. "Bitte pflanze du dich nicht mehr fort, Olli. Ich glaube, fünf Kinder reichen", kontert seine Ehefrau.

Auch im Interview mit dem stern stichelte Amira Pocher kürzlich gegen ihren Mann. "Neulich stand mein zweieinhalbjähriger Sohn mit seinen Pampers in der Tür und hat sie für mich aufgehalten. Er scheint sich das bei mir abgeguckt zu haben. Da habe ich fast geweint vor Rührung. Ich bin also zuversichtlich, er wäre der erste Pocher, der ein Gentleman wird", sagte sie.

Quelle: Podcast "Die Pochers"

