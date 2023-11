Nach dem Aus des gemeinsamen Podcasts hat Oliver Pocher in Form seiner Ex Sandy Meyer-Wölden schnell Ersatz gefunden. Nun hat auch Amira Pocher einen neuen Podcast-Partner an ihrer Seite - aus der eigenen Familie.

Was sich in diesem Sommer auf der Podcast-Plattform Podimo abgespielt hat, war spektakulär: Die Zuhörer des Formats "Die Pochers!" wurden Zeuge, wie die Eheleute vor laufendem Mikrofon ihre Trennung verkündeten. Zunächst gelobten sie, weiterhin ein Podcast-Paar bleiben und weitersenden zu wollen. Doch der Vorsatz hielt nur ein paar Ausgaben lang, Ende Oktober gaben sie das Ende der Reihe bekannt - ebenfalls während der Live-Aufzeichnung.

Für Podimo sah es kurzzeitig so aus, als habe man einen der beliebtesten Podcasts verloren. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Die Plattform könnte tatsächlich als der große Gewinner aus den persönlichen Querelen des Ehepaars hervorgehen. Denn nachdem Oliver mittlerweile den Podcast mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden weiterführt, soll es nun sogar eine zweite Produktion aus dem Hause Pocher geben.

Amira Pocher holt sich ihren Bruder ins Boot

Noch-Gattin Amira hat ebenfalls einen Ersatz-Partner gefunden, mit dem sie auf Podimo über ihr Leben sprechen wird: ihren zwei Jahre älteren Bruder Ibrahim, genannt Hima. Das teilte Podimo am Dienstag auf Instagram mit. "Es geht weiter!", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Post. "Wir können es kaum erwarten: @amirapocher und ihr Bruder Hima gemeinsam am Podcastmikro."

Wie die "Bild" berichtet, soll sich Amira in dem neuen Podcast auch zu ihrer persönlichen Situation äußern wollen. Es wäre das erste Mal. Pocher leckt seit Wochen öffentlich seine Wunden und tritt wiederholt gegen seine Ex nach. Zuletzt attestierte er ihr am Sonntag im RTL-Interview mit Frauke Ludowig fehlende emotionale Reife. Amira hat sich dagegen bislang dezent zurückgehalten. Das macht das neue Format durchaus spannend. Ihr Debüt haben die beiden der "Bild" zufolge noch nicht aufgezeichnet. Die erste Folge ist für den 14. November geplant und soll immer dienstags erscheinen.

Quellen: Instagram.com/podimo_de, "Bild.de"