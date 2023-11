Während ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher kaum eine Gelegenheit verstreichen lässt, um gegen Amira Pocher zu sticheln, hält sich die Moderatorin mit Statements weitgehend zurück. Jetzt hat sie sich zum Interesse an ihrer Person geäußert.

Oliver Pocher hat eine Mission: Es scheint, als wolle der Comedian dieser Tage keine Gelegenheit auslassen, um gegen seine Noch-Ehefrau Amira auszuteilen. Im Interview mit Frauke Ludowig lästerte er, in seinem Podcast ebenfalls und auf Instagram sowieso. Amira Pocher hingegen nimmt ihre Fans zwar auf Instagram täglich mit und filmt Eindrücke aus ihrem Leben, hält sich aber mit Statements zur Trennung bisher zurück.

Amira Pocher: "Es gibt wichtigere Geschichten und Menschen"

Jetzt äußerte sie sich in ihrer Instagram-Story zumindest über die mediale Aufmerksamkeit, die sie aktuell erlebt. So grüßt sie mit viel Ironie den Paparazzo, der sie vor ihrem Haus beim Tragen der Einkäufe fotografierte. "Unglaublich, was die sich alles einfallen lassen. Im Busch, im Auto-Anhänger, in der Mülltonne wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wo die überall stehen", sagt die Make-up-Artistin, die während der Ehe mit Pocher selbst ihre TV-Karriere angetrieben hat. "Als wär ich Taylor Swift", macht sie sich über die Situation lustig. "Jetzt mal im Ernst: Es gibt wirklich wichtigere Dinge und Menschen, also man muss mich nicht jeden Tag vor meiner Haustür abfangen", so Pocher.

Oliver Pocher hingegen weiß, warum das Interesse so groß ist und erklärte das Phänomen jüngst in seinem Podcast mit Alessandra Meyer-Wölden. "Also die Geschichte, das Storytelling, kannst du so nicht erzählen. Da können die Kardashians mit ihren zusammengeschriebenen Geschichten erzählen, wie sie wollen", verglich er sich mit der First Family des Reality TV. "Eigentlich bräuchten wir wirklich eine eigene Reality-Show. Wir sind nicht weit davon entfernt. Die BILD-Zeitung berichtet mittlerweile schon stündlich. Also könnte man direkt auch ein Kamera-Team mitlaufen lassen", antwortete Meyer-Wölden.

Kritik an Oliver Pocher

"An mir soll es nicht scheitern. Die Kohle muss stimmen und dann all-in. Aber nicht für kleines Geld … (…) Mindestens einen Tausender pro Folge möchte ich da verdienen", sagte Pocher ironisch. Auf Instagram kritisieren derweil immer mehr Menschen das Verhalten des Komikers gegenüber seiner ehemaligen Partnerin. "BITTE lass doch endlich mal Amira in Ruhe. Musst du sie jeden Tag bloßstellen? Was ist das für ein Verhalten? Sie ist die Mutter DEINER Kinder", so ein Nutzer. "Langsam wird's peinlich, die Trennung so durch die Medien zu ziehen", kommentiert ein anderer.

Nach dem Paparazzo-Schreck nimmt Amira Pocher ihre Fans wieder im Alltag mit. Sie backt eine Torte für ihren älteren Sohn, der am 11.11. Geburtstag feiert.

Quellen: Instagram / Podcast "Die Pochers!"