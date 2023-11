Während Oliver Pocher seiner Wut freien Lauf lässt, geht Amira Pocher etwas subtiler mit der Trennung um. Ein paar Spitzen sendet die Moderatorin dennoch.

Die Noch-Eheleute Pocher könnten nicht unterschiedlicher mit ihrem Beziehungsaus umgehen. Am Sonntag machte Oliver Pocher seinem Ärger im Interview mit Frauke Ludowig Luft. Verbittert sprach er über seine Noch-Ehefrau Amira, von der die Trennung ursprünglich ausgegangen war.

Sein Umgang mit traurigen Dingen sei Comedy, sagte er, riss dabei aber keinen Witz. "Also ich von meiner Seite versuche im Interesse der Kinder relativ normal zu sein", sagte Pocher, um dann hinzuzufügen: "Ich sehe das bei Amira eher schwieriger. Ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife." Nur eine von vielen Sticheleien gegen die Mutter zweier seiner Kinder.

Oliver Pocher und Amira Pocher: unterschiedliche Strategien

Aber was macht die Make-up-Artistin und Moderatorin, während ihr Noch-Ehemann vor einem Millionenpublikum austeilt? Auf ihrem Instagram-Profil nimmt die Österreicherin ihre Fans weiterhin im Alltag mit. Der besteht unter anderem aus Klavier-Unterrichtsstunden. Doch nicht nur auf dem Instrument tobt sich die Mutter von zwei Kindern aus. Auch das Zeichnen hat sie für sich entdeckt. Kreative Ablenkung vom Rosenkrieg.

Doch auch Amira Pocher sendet über Instagram subtil ein paar Spitzen. So entfolgte sie ihrem Noch-Ehemann, nachdem der zum ersten Mal mit Postings gegen sie geschossen hatte. Und auch ihre Freundschaft mit Pochers erster Ex-Frau, Alessandra Meyer-Wölden, scheint angeknackst. Nachdem Meyer-Wölden Amira beim Paar-Podcast "Die Pochers" abgelöst hat, entfolgte Amira ihr kurzerhand auch. Und das, obwohl Meyer-Wölden in der ersten gemeinsamen Folge beteuert hatte, sie wolle keinen "Abrechnungs-Podcast" machen und weiterhin mit Amira befreundet sein.

Amira und Oliver Pocher Emotionen, Provokationen, Liebe: Die Ehe der Pochers in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 2016 lernten sich Amira und Oliver Pocher über die Datingplattform Tinder kennen. Oliver wollte zu dieser Zeit zunächst keine Beziehung – und auch keine Kinder. Über ihr erstes Treffen sprach Amira 2021 in ihrem eigenen Podcast "Hey Amira". Damals verriet die 30-Jährige: "Von Anfang an hat er ja gesagt: 'Du, auf Beziehung habe ich gar keinen Bock.'" Und weiter: "'Heiraten, Kinder, wenn du das alles willst, dann kannst du gleich gehen. Dann kannst du gleich wen anderes suchen. Ich bin durch mit allem.'" Zu der Zeit habe sie nur gedacht: "Lass den Mann einfach mal reden, den kriege ich schon." Sie sollte Recht behalten. Die Beziehung der beiden hielt immerhin sieben Jahre, davon vier Ehejahre. Zwei Kinder gingen daraus hervor. Mehr

Amira Pocher kann die Trennung von ihrem Instagram-Profil fernhalten, die Kommentare unter ihrem Beitrag hat sie aber nicht abgestellt. Und so spekulieren die Nutzer wild weiter. Über die Gründe des Ehe-Aus, über im Raum stehende Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Manche fragen sich wiederum, warum die 31-Jährige sich nicht zu Anschuldigungen ihres Noch-Ehemannes äußert. Bisher macht ihr Social-Media-Auftritt nicht den Eindruck, als würde sie das bald tun – so viel emotionale Reife hat Amira Pocher dann wohl doch.

