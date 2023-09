Nach vier Jahren Ehe haben sich Oliver und Amira Pocher getrennt. Das gaben der Comedian und die Moderatorin in ihrem gemeinsamen Podcast zu. Was die Finanzen angeht, dürfte die Trennung ohne große Komplikationen vonstattengehen.

Ist die Liebe vorbei, folgt häufig der Rosenkrieg und ein Streit ums liebe Geld. Besonders dann, wenn eine der Parteien über mehr finanzielle Mittel verfügt als die andere. Im Fall von Oliver und Amira Pocher dürften die Angelegenheiten jedoch auch nach der Trennung geregelt sein.

Amira Pocher und Oliver Pocher haben einen Ehevertrag

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung im März dieses Jahres kamen der Comedian und die Moderatorin auch auf ihre Finanzen zu sprechen. Ein gemeinsames Konto hätten die beiden nicht, erzählte Amira Pocher damals, jeder habe ein eigenes. "Wir haben auch unterschiedliche Buchhalter", sagte sie. Oliver Pocher verriet außerdem, dass die beiden einen Ehevertrag unterschrieben hätten. "Im Nachgang muss ich schon sagen, dass es ein Fehler von mir war, dass wir keine Zugewinngemeinschaft haben. Das hätte ich wohl anders machen sollen", sagte er der Zeitung.

Bei der Zugewinngemeinschaft wird das erwirtschaftete Vermögen der beiden Ehepartner im Falle einer Scheidung ausgeglichen. So die automatische Regelung, wenn man keinen Ehevertrag unterschreibt. In einem solchen Vertrag können sich die Ehegatten zum Beispiel auf eine Gütertrennung einigen. Dabei bleibt das Vermögen der Eheleute getrennt. Was Oliver Pocher mit seiner Aussage also meint? Da Amira Pocher während der Ehe ihre Karriere im TV und als Unternehmerin ankurbelte, dürfte sie während der Jahre an Pochers Seite gut verdient haben. Möglicherweise hätte er also im Falle einer Scheidung davon profitieren können, hätte man keinen Ehevertrag geschlossen.

Moderatorin hat sich von ihrem Ehemann emanzipiert

Was das Geld angeht, sind die Angelegenheiten im Hause Pocher zwar geregelt gewesen, doch ab und an habe es trotzdem Streit gegeben, sagten die Pochers der "Bild"-Zeitung. Er habe kaum noch Lust, Amira zu verwöhnen, sagte der Comedian scherzhaft. "Früher war es ein Hubschrauberrundflug, heute wäre es schon schön, dass der Hubschrauber einem danach auch gehört", witzelte er über mögliche Geschenke. "So ein Quatsch", erwiderte Amira Pocher.

Für sie hat sich die Ehe mit dem Comedian rein karrieretechnisch gelohnt. Die gelernte Visagistin hat sich längst von ihrem Mann emanzipiert. 2021 startete Pocher mit "Hey Amira" ihren "eigenen Podcast. Im selben Jahr brachte sie eine Modekollektion auf den Markt und wurde für zwei Vox-Sendungen als Moderatorin verpflichtet. Ihr verdientes Geld investierte sie in eine Eigentumswohnung. Auch mit der Gründung ihres Nagellack-Labels "Fayble" hat ihr Noch-Ehemann nichts zu tun.

Quelle: "Bild"-Zeitung / "Die Pochers" (auf Podimo)

