Amira Pocher wendet sich nach der Trennung erstmalig an ihre Fans

von Christina Klein Vor rund einer Woche wurde die Trennung von Oliver und Amira Pocher öffentlich. Seitdem überschlagen sich die Meldungen zu den Beweggründen des Beziehungs-Aus. Amira Pocher wendet sich jetzt per Instagram an ihre Fans.

"Hi, da bin ich wieder, ich wollte mich einfach mal gemeldet haben. Nach einer Woche und so so so so vielen Nachrichten, einfach mal Danke sagen, weil es nicht selbstverständlich ist", beginnt Amira Pocher ihre Instagram-Story, die die erste direkte Ansprache an ihre Follower ist, seitdem die Trennung des Promi-Paares bekannt wurde.

Die Pochers sind nahbar, sie machten ihre Eheprobleme bereits vor einigen Wochen in ihrem Podcast publik. Im selbigen Podcast "Die Pochers" verkündeten sie vergangene Woche, dass sie sich getrennt haben. Nahbar scheint Amira Pocher auch für ihre Fans zu sein, denn bei Social Media erhielt der TV-Star nach dem Bekanntwerden des Ehe-Aus' zahlreiche Nachrichten, die sie offenbar auch alle liest.

Amira Pocher liest ihre Direktnachrichten bei Social Media

So sagt sie weiter in ihrer Instagram-Story: "Ich kriege so viele liebe Nachrichten, sehr viele Geschichten, ganz viele aufmunternde Worte und ganz viele Tipps, natürlich auch ein paar unangemessene Nachrichten, aber na ja, so ist das nun mal und deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen."

Offenbar scheinen sich die Fans sehr viele Gedanken um die Moderatorin zu machen, was sie entkräften möchte und sagt: "Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr sollt euch keine Sorgen machen, es ist alles gut."

In der nächsten Story berichtet die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher, dass sie in Bergisch Gladbach am Fuß operiert wurde und nun vier Wochen lang keinen Sport machen darf. Näher darauf eingehen möchte die Moderatorin aktuell jedoch nicht, "weil das dann wieder breitgetreten wird, da hab ich jetzt echt keine Lust drauf", so die 30-Jährige.

Oliver Pocher geht humorvoll mit dem Thema Trennung von seiner Frau um. Der Comedian postet ein Video einer völlig verwüsteten Wohnung und fragt seine Follower: "Wer ist hier ausgezogen?". Als Antwortmöglichkeiten bietet er in seiner Instagram-Story: "Ines Anioli bei Luke Mockridge oder Amira bei mir" an. Im nächsten Slide stellt er noch zu Wahl, ob es ein Dreh für eine neue TV-Show sein könnte.

Quelle: Instagram

