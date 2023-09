von Christina Klein Amira Pocher ist wieder Single. Im Podcast "Die Pochers" gaben sie und ihr Mann Oliver die Trennung nach sieben gemeinsamen Jahren bekannt. Die Moderatorin scheint kein glückliches Händchen bei Männern zu haben.

Amira Pocher etablierte sich in den vergangenen Jahren an der Seite des Comedians Oliver Pocher in der deutschen Medienlandschaft. Die Österreicherin ist smart, schön und erfolgreich – nur in der Liebe will es einfach nicht laufen. Nach sieben gemeinsamen Jahren, davon vier verheiratet, gab das Paar seine Trennung bekannt.

Schon in den letzten Jahren erzählte Amira Pocher mit ihrer lockeren und ehrlichen Art das ein oder andere Mal aus dem Beziehungs-Nähkästchen, auch von Ex-Partnern vor Pocher war die Rede. Wie auch jetzt bei der Trennung und früheren Beziehungsproblemen sprach sie vor allem in einem ihrer Podcasts über ihr Liebesleben. Einen Podcast, "Die Pochers", betreibt das Ehepaar zusammen, einen weiteren, "Hey Amira", moderiert die 30-Jährige alleine und lädt sich Gäste ein.

Amira Pocher Ex-Freund betrog sie "von vorne bis hinten"

In ihrem Solo-Projekt verriet die gelernte Visagistin vor etwa zwei Jahren über ihren ersten Freund: "Ich habe auch eine Beziehung hinter mir, die voller Gewalt war." Ihre heutige Annahme ist, dass ihr Ex-Freund vermutlich die Persönlichkeitsstörung Narzissmus hatte. "Der hat mich betrogen, von vorne bis hinten!", gestand sie auch. Sie selbst sagte vor zwei Jahren, dass sie nicht mehr unter der vergangenen Beziehung leide, weil sie eine starke Persönlichkeit sei. Doch die Erkenntnis, wie toxisch die Beziehung war, kam Amira Pocher erst einige Zeit nach der Beziehung: "Man sieht nur das Gute. Man erinnert sich nur an das Gute. Aber in den krassen Situationen, rückblickend betrachtet, denkt man sich 'Oh mein Gott, was für ein Psychopath'."

Bei "Hey Amira" redet sie im Gespräch mit Psychologin Nesibe Özdemir sogar von häuslicher Gewalt: "Man will sich das irgendwie schönreden. Aber wenn auch nur einmal die Hand gegen einen erhoben wird, muss man sich loslösen."

Auch massiver Kontrolle war Amira Pocher in ihren Beziehungen schon ausgesetzt, in dem Podcast "Die Pochers" erzählt sie ungeschönt, was ihr passiert ist: "Wir haben zusammen gewohnt, aber der ist von der Arbeit weggefahren, weil ich nicht abgehoben habe. Der dachte wirklich, ich bin hier am Fremdgehen oder so. Und dabei bin ich einfach nur beim Fernsehgucken eingeschlafen."

In einer aktuelleren Folge "Hey Amira" spricht sie mit der Diplom-Psychologin Monika Matschnig über eine weitere krankhafte Erfahrung: "Ich hatte auch mal schwierigere Beziehungen. Wenn das Handy vom Nachbarn geklingelt hat, hieß es, du hast ein zweites Handy und dann wurden da Betten auseinander genommen. Also wirklich krankhaft. Und das über zwei Jahre". Dieser Mann soll auch regelmäßig Amiras Auto kontrolliert haben, ob sie "heimlich" gefahren sei.

Sie gesteht auch, was vergangene Beziehungen für Auswirkungen auf die Gegenwart haben können: "Es ist auf jeden Fall krass, was sowas mit einem macht. Wenn du dann aus einer Beziehung rauskommst und in eine neue rein, nimmst du das Ganze mit."

Bisher ist nicht bekannt, warum Amira Pocher sich von dem Comedian Oliver Pocher trennte, nur dass sie diese Entscheidung traf. Er "wollte die Trennung nicht", berichtet Oliver Pocher ebenfalls in der aktuellen Podcast-Folge "Die Schildkröte" von "Die Pochers". Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne im Alter von zwei und drei Jahren. Die beruflichen Projekte, wie der gemeinsame Podcast, sollen auch in Zukunft weiterlaufen.

Quellen: T-Online, Bild, RTL, Focus, Bunte, Hey Amira, Die Pochers