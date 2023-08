von Christina Klein Vor einigen Wochen gaben Oliver und Amira Pocher in ihrem Podcast "Die Pochers" bekannt, dass sie Eheprobleme haben. In mehreren Interviews zum Start der neuen Show von Amira gab es weitere Details zur Beziehungs-Situation.

Am vergangenen Dienstag startete die Datingshow "My Mom, Your Dad" auf Vox mit Amira Pocher als Moderatorin. Grund genug, der Ehefrau von Oliver Pocher auf den Zahn zu fühlen, was Themen rund um Liebe, Dating und Beziehung angeht.

Bei verschiedenen Magazinen gab sie Interviews und die Summe der Aussagen, die sie traf, unterstreichen das Bild, dass es in der Ehe des deutschen Medienpaares kriselt. Im TV-Magazin "Punkt 8" wird Amira Pocher darauf angesprochen. Auf die Frage der Moderatorin Annett Möller: "Erzähl doch mal, wie ist denn jetzt die Lage bei euch gerade?" erwidert sie: "Ja, sollen wir ihn mal anrufen?" (gemeint ist Oliver Pocher), woraufhin die Moderatorin fragt: "Der ist ja momentan gar nicht da? Ist der nicht gerade unterwegs?" Amira wirkt verunsichert, sie sagt: "Öh ja, ich weiß, ähh..", sie stockt und der Moderator Marco Schreyl ergänzt: "Der will Lionel Richie erleben", woraufhin Amira ungläubig "Ja?" fragt. Es entsteht der Eindruck, dass sie keine Ahnung hat, wo ihr Ehemann sich gerade aufhält.

Danach folgen lobende Worte des Moderators zu der Arbeit des Ehepaares "und dass sich die ganze Fernsehnation wünscht..." (vermutlich sollte hiernach kommen, dass sich die beiden wieder berappeln) – Amira unterbricht: "Wir werden immer ein Team sein, egal wie es weitergeht. Aus- oder weitergeht. Ich hoffe, dass wir immer ein Team sein werden, das ist das Ziel."

Amira Pocher über die Ehe mit Oli: "Es ist nicht einfach"

Im Mittagsmagazin "Punkt 12" äußert Amira, dass sie ihre Eheprobleme selbst hätten gar nicht öffentlich machen wollen. "Es wird echt vergessen, dass wir das gar nicht gesagt haben, sondern es hat irgendjemand gequatscht", sagte die Frau des Comedian. Erst im Nachgang machte das Paar ihre Situation dann im Podcast öffentlich. In dem Mittagsmagazin sagt sie zur aktuellen Situation "Es ist nicht einfach". Die Eheprobleme scheinen anzuhalten.

Im Interview mit der "Gala" erzählt Amira Pocher, dass sie bei den Dreharbeiten zu "My Mom, Your Dad" ihre beiden Söhne dabei hatte und ihre Mutter ihr bei der Versorgung half. Dies wirft die Frage auf, wo Oliver Pocher zu der Zeit war oder ob er selbst beruflich zu tun hatte. Des Weiteren sagt sie: "Eine gute Kommunikation ist meiner Meinung nach das A und O. Das braucht jedes Paar. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu einer langen, glücklichen Ehe." – im Podcast der beiden hört man jedoch immer wieder, dass die Kommunikation bei dem Pocher-Paar häufig hakt.

Auch beim stern machte Amira Pocher Andeutungen, dass es nicht allzu gut um ihre Ehe stehe. Sie sagt, dass sie nie wieder Dating-Apps verwenden würde, um Menschen nicht auf diese oberflächliche Art auszusortieren – dadurch entsteht die Frage, warum sie als verheiratete Frau überhaupt jemals wieder daten sollte. Einen kräftigen Seitenhieb gegen Oliver Pocher gibt es auch, verpackt in einer süßen Pampers-Geschichte. Der zweieinhalbjährige Sohn der Moderatorin hielt ihr vor Kurzem die Tür auf, das rührte sie. Im Interview sagt sie über seine Zukunft: "Ich bin also zuversichtlich, er wäre der erste Pocher, der ein Gentleman wird" und deutet damit an, dass Oliver Pocher wohl keiner sei. In den Fragen vorher betont die 30-Jährige jedoch noch, dass sie diese Eigenschaften bei Männern sehr schätzt: "...mir persönlich ist das echt wichtig, ich lege da großen Wert drauf." Außerdem verrät sie, dass sie durchaus registriert, dass sie Liebesbriefe und Direktnachrichten bei Social Media bekomme.

Beide wurden in letzter Zeit ohne Eheringe gesehen. Amira Pocher sagte dazu im Podcast: "Ich mache aktuell viel Sport. Der Ring liegt im Fitnessraum". Oliver Pocher legte am 23. Juli beim Parookaville-Festival in Weeze als DJ auf – ebenfalls ohne Ehering, so berichtet es ProSieben.

Quellen: RTL, Gala, ProSieben, MDR