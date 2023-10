Vor knapp zwei Monaten haben die Pochers im Podcast ihr Ehe-Aus verkündet. Nun behauptet ein Youtuber unter Berufung auf Amira: Die beiden sollen schon viel länger getrennt sein.

Knapp 140.000 Menschen haben den Youtube Kanal von Unico abonniert. Der junge Mann will "Dein Social Media Guide" sein und darüber informieren, wer und was wichtig ist. In seinen Clips versorgt er seine Follower regelmäßig mit dem neusten Klatsch der Promi-Szene und aus der Welt der Influencer. Er ordnet die Dinge ein.

In seinem neuesten Clip äußert sich Unico über das Ehe-Aus der Pochers. Und wartet mit einigen Informationen aus erster Hand auf: "Ich hab tatsächlich mit Amira gesprochen, sie hat mir ein paar Einblicke gewährt", sagt er gleich zu Beginn seines knapp zwölfminütigen Filmchens. Die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher habe ihm das Okay gegeben, ein bisschen aus dem Gespräch zu berichten.

Zunächst weist er unter Berufung auf Amira Pocher noch einmal die "Bild"-Berichte zurück, eine angebliche Affäre sei der Grund für das Ehe-Aus. Die Berichterstattung hat Amira bereits anwaltlich als falsch zurückweisen lassen.

Amira und Oliver Pocher gaben am 1. September das Ehe-Aus bekannt

Doch es gebe noch einen anderen Grund, weshalb ein anderer Mann nicht Grund für die Trennung sein könne: Die Beziehung soll schon viel länger beendet sein als bislang bekannt. Am 1. September hatten die Pochers in ihrem gemeinsamen Podcast das Ehe-Aus mitgeteilt.

2016 lernten sich Amira und Oliver Pocher über die Datingplattform Tinder kennen. Oliver wollte zu dieser Zeit zunächst keine Beziehung – und auch keine Kinder. Über ihr erstes Treffen sprach Amira 2021 in ihrem eigenen Podcast "Hey Amira". Damals verriet die 30-Jährige: "Von Anfang an hat er ja gesagt: 'Du, auf Beziehung habe ich gar keinen Bock.'" Und weiter: "'Heiraten, Kinder, wenn du das alles willst, dann kannst du gleich gehen. Dann kannst du gleich wen anderes suchen. Ich bin durch mit allem.'" Zu der Zeit habe sie nur gedacht: "Lass den Mann einfach mal reden, den kriege ich schon." Sie sollte Recht behalten. Die Beziehung der beiden hielt immerhin sieben Jahre, davon vier Ehejahre. Zwei Kinder gingen daraus hervor.

Doch laut Unico sind die beiden schon viel länger getrennt. Amira werde ihre Sicht der Dinge demnächst selbst noch einmal teilen, kündigt der Youtuber an. Doch so viel könne er bereits verraten: Amira Pocher habe die Beziehung bereits Anfang des Jahres beendet. Also deutlich früher, als bislang angenommen.

Das wäre eine echte Überraschung. Während die Eheleute also in ihrem gemeinsamen Podcast davon erzählten, in einer Beziehungskrise zu stecken, sollen sie schon längst getrennt gewesen sein.

Unico gibt Amiras Sichtweise wieder

Ob das tatsächlich alles so stimmt? Unicos aktuelle Podcast-Folge trägt den Titel "Die Wahrheit hinter der Amira und Oliver Pocher Trennung ?!" – das Fragezeichen am Ende deutet an, dass er damit ja auch wieder nur eine Sichtweise wiedergibt. Olivers Sicht der Dinge kommt in dieser Episode gar nicht vor. Und auch Amira ist nur indirekt zitiert.

Man darf also gespannt sein, was die Noch-Ehefrau demnächst zu berichten hat. Oliver Pocher wird in seinem Podcast genügend Gelegenheit bekommen, sich zu äußern. Den führt er mit einer anderen Ex weiter: Sandy Meyer-Wölden.

