Der Sohn von Amira und Oliver Pocher feiert ersten Geburtstag. Dafür hat die stolze Mutter selbst gebacken, wie sie auf Instagram zeigt.

Comedian Oliver Pocher (42) und seine Ehefrau Amira (28) feiern den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes. Der Kleine kam am 11. November 2019 zur Welt. Amira, die aktuell das zweite Kind erwartet, hat zur Feier des Tages selbst gebacken. In ihren Instagram Stories dokumentierte die 28-Jährige die Entstehung der besonderen Kreation und zeigte auch das Endergebnis.

Kuchen, Ballons und Geschenke

Der Kuchen besteht aus mehreren Schichten und hat eine weiße Glasur. Dekorative Hingucker sind ein brauner Bär, die Zahl eins in Blau sowie blaue und weiße Kugeln. Auch der Name des Kleinen ist offenbar am Kuchen angebracht. Amira Pocher hat diesen aber auf dem Foto mit blauer Farbe unkenntlich gemacht. Das Ehepaar hat den Namen bisher nicht öffentlich bekanntgegeben. Um den Kuchen herum sind auf dem Tisch Geschenke und bunte Luftballons zu sehen.

"Happy Birthday to the Love of my Life"

Zu einem Schwarzweiß-Bild, das den kleinen Fuß des Geburtstagskindes zeigt, schreibt Amira Pocher auf Instagram: "Happy Birthday to the Love of my Life!!! Niemals hätte ich gedacht, dass ich einen Menschen so bedingungslos lieben kann wie Dich, kleiner Mann!"

Amira und Oliver Pocher sind seit Oktober 2019 verheiratet. Am 11. November 2019 haben sie via Instagram die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Im Juni dieses Jahres bestätigte das Paar, dass ein weiteres Kind unterwegs ist. Anfang Oktober verrieten die beiden in ihrem Podcast, dass es wieder ein Junge wird. Für Oliver Pocher ist es das fünfte Kind. Aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (37) stammen eine Tochter und Zwillingssöhne.