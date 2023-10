Streit um Kater in neuer Podcast-Folge

"Ich fand das total daneben!" Oliver Pocher wird gegenüber seiner Noch-Ehefrau Amira in der neuen Folge ihres Podcasts "Die Pocher!" ernst.

Dicke Luft zwischen den getrennten Eheleuten Oliver (45) und Amira Pocher (31) - und sie lassen ihrem Zorn in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts freien Lauf. Vor allem bei einem Thema kann Oliver seinen Ärger nicht mehr verbergen: Der neue Kater von Amira stößt ihm übel auf. Wie Amira in "Die Pochers!", exklusiv bei Podimo, erzählt, richtet sie nach ihrem Auszug derzeit ihr neues Zuhause ein. Für Oliver offenbar kein größeres Problem, der zunächst sogar noch interessiert nachfragt, ob sie sich schon eingelebt habe.

Doch als das Gespräch auf den neuen, tierischen Mitbewohner kommt, wird der Ton plötzlich ernster. "Man verschenkt keine Tiere", raunt Pocher Amira zu, die den Kater von ihrer Mutter und ihrem Bruder geschenkt bekommen hatte. "Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders stilvoll", so Pocher. Man hätte sich mit ihm absprechen müssen. "Sie haben es nur gut gemeint", versucht Amira ihre Familie allerdings in Schutz zu nehmen.

Der Grund für seinen Groll scheint ein recht konkreter zu sein, eine Katzenhaar-Allergie von Pocher. Für Amira aber offenbar kein Problem im Alltag: "Das kriegen wir schon alles hin, die Kinder bekommen frische Klamotten angezogen", versucht Amira sofort zu beschwichtigen und gleichzeitig eine Lösung anzubieten. Die Kinder würden "immer ohne Katzenhaare" zu ihm kommen. "Das ist sehr nett", kontert Oliver nicht ohne jeden Sarkasmus.

Übrigens: Oliver Pocher war entgegen anders lautender Medienberichte bei der Geburtstagsparty von Amira in der vergangenen Woche ebenfalls eingeladen, blieb aber auf eigenen Wunsch der Feier fern. Das verriet er ebenfalls im Podcast: "Ich hatte nicht das Gefühl, da unbedingt hingehen zu müssen. Das darf mir auch gestattet sein." Er habe sich einfach nicht danach gefühlt. Es freue ihn aber, wenn Amira dort Spaß gehabt habe. Für ihn sei deswegen "alles in Ordnung."

"Ich bin der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex-Frau, die Party macht, während der arme Mann traurig zu Hause sitzt. So lässt du mich ja auch immer dastehen", setzt Amira einen Seitenhieb auf ihren Noch-Ehemann. Alles, was sie mache, sei falsch: "Wenn ich lache, wenn ich meinen Geburtstag feiere. Ich habe die Schnauze voll von dieser Darstellung." Oliver versteht die Aufregung seiner Frau in dem Moment jedoch nicht. Man müsse nicht immer alles gleich persönlich nehmen, lautet sein Kommentar.

Trennung nach sieben Jahren Ehe

Nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern haben sich die Pochers getrennt. Erste Gerüchte waren bereits im Juni aufgekommen. Bestätigt haben sie das Ehe-Aus Ende August ebenfalls in einer Podcast-Folge. "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's", teilten sie ihren Fans damals mit.