Auftritt in Köln Amira und Oliver Pocher: Bei der Aufnahme ihrer neuen Podcast-Folgen flossen Tränen

Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt nach der Trennung: Amira und Oliver Pocher zeigten sich bei der Aufnahme ihres Podcasts in Köln und konnten ihre Emotionen nicht verbergen.

Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Trennung standen Oliver und Amira Pocher wieder gemeinsam auf der Bühne. Am Montagabend nahmen die beiden in Köln zwei neue Folgen ihres Podcasts "Die Pochers!" vor Live-Publikum auf – und kämpften dabei mit ihren Emotionen.

Oliver Pocher trug bei dem Auftritt seinen Ehering, seiner Noch-Ehefrau kamen sogar die Tränen. Der Sender RTL zitiert einen Augenzeugen, der berichtet, dass Amira geweint habe und auch der Comedian Tränen in den Augen gehabt haben soll. "Mitten in der Aufnahme umarmen sich die beiden plötzlich. Oli hatte witzelnd um einen Kuss gebeten, von Amira bekommt er aber 'nur' eine Umarmung. Das Gespräch geht danach kurz weiter, bis ER merkt, dass SIE mit den Tränen kämpft – wie er selber auch", beschreibt die "Bild"-Zeitung die Szene.

Amira und Oliver Pocher Emotionen, Provokationen, Liebe: Die Ehe der Pochers in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 2016 lernten sich Amira und Oliver Pocher über die Datingplattform Tinder kennen. Oliver wollte zu dieser Zeit zunächst keine Beziehung – und auch keine Kinder. Über ihr erstes Treffen sprach Amira 2021 in ihrem eigenen Podcast "Hey Amira". Damals verriet die 30-Jährige: "Von Anfang an hat er ja gesagt: 'Du, auf Beziehung habe ich gar keinen Bock.'" Und weiter: "'Heiraten, Kinder, wenn du das alles willst, dann kannst du gleich gehen. Dann kannst du gleich wen anderes suchen. Ich bin durch mit allem.'" Zu der Zeit habe sie nur gedacht: "Lass den Mann einfach mal reden, den kriege ich schon." Sie sollte Recht behalten. Die Beziehung der beiden hielt immerhin sieben Jahre, davon vier Ehejahre. Zwei Kinder gingen daraus hervor. Mehr

Oliver und Amira Pocher: Emotionaler Auftritt in Köln

Große Gefühle auf der Bühne bestätigt der Moderator und Entertainer dann auch anschließend in einer Instagram-Story: "Vielen Dank für den fantastischen und emotionalen Abend in Köln!", schrieb er zu einem Foto, das das Podcast-Cover an der Seebühne im Rheinauhafen zeigt.

Die neueste Podcast-Episode ist ab Freitag bei Podimo zu hören – und zu "SEHEN", wie Oliver Pocher ebenfalls via Social Media anteaserte. Darüber hinaus postete er ein Foto, auf dem Amira ihm den Nacken tätschelt. Sein Kommentar dazu: ein rotes Herz. Vor dem Auftritt hatte er in einer Instagram-Story geteilt, dass er und Amira gemeinsam im Auto zu dem Termin kamen. Amira Pocher repostete bis dato zahlreiche Beiträgen von Fans. Den Podcast wollen die Pochers trotz Trennung fortführen.

Nach sieben Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern haben sich Oliver und Amira Pocher getrennt. Erste Gerüchte waren im Juni aufgekommen. Bestätigt hatten sie das Ehe-Aus Ende August in einer Podcast-Folge. "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's", teilte Amira Pocher damals ihren Fans mit. Oliver Pocher verriet, dass er sich nicht trenne wollte. "Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und dann muss man sie jetzt annehmen und gucken, wie es weitergeht", sagte der Comedian.