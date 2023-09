Amira und Oliver Pocher gehen privat getrennte Wege, beruflich verbindet die beiden noch der gemeinsame Podcast "Die Pochers". Warum sie bei einer Live-Aufnahme kürzlich emotional wurden, erklären die beiden in ihrer neuen Folge.

Über mehrere Jahre haben sich Amira und Oliver Pocher gemeinsam als Marke aufgebaut. Sie zeigten sich auf Instagram zusammen, in TV-Shows und ihrem Paar-Podcast "Die Pochers". Als sie vor wenigen Wochen ihre Trennung verkündeten, machten sie direkt deutlich, im Podcast weiterhin gemeinsame Sache machen zu wollen – emotionale Gespräche inklusive. Bei einer Live-Aufnahme kurz nach der Trennung kam es zu einem emotionalen Moment vor Publikum.

Amira und Oliver Pocher erklären ihre Tränen bei Podcast-Aufnahme

"Mitten in der Aufnahme umarmen sich die beiden plötzlich. Oli hatte witzelnd um einen Kuss gebeten, von Amira bekommt er aber 'nur' eine Umarmung. Das Gespräch geht danach kurz weiter, bis ER merkt, dass SIE mit den Tränen kämpft – wie er selber auch", beschrieb die "Bild"-Zeitung die Szene. In ihrer neuen Folge erklären die Pochers den Augenblick. "Das zeigt ja, dass noch so ein Rest-Gefühl in dir ist", sagt der Comedian darin zu seiner Noch-Ehefrau. Dass er gegen die Trennung war, gab Pocher bereits zu.

Amira Pocher hat eine eindeutige Erklärung für ihre eigenen Tränen. "Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Und als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, du hattest rote Augen. Dann habe ich versucht, mich abzulenken, habe weggeguckt", erklärt sie im Podcast.

Sie wollen zusammenstehen

"Du bist mir natürlich nicht egal. Wir erleben ja auch sehr, sehr viel gerade und haben sehr viel erlebt in der vergangenen Zeit und das geht alles nicht immer spurlos an einem vorbei", so die gelernte Visagistin. Sie erklärt auch, immer auf der Seite ihres Noch-Ehemannes stehen zu wollen, auch wenn sie kein Paar mehr sind. Daran äußert Oliver Pocher vage Zweifel. "Warten wir mal ab. Im ersten Schritt bin ich immer neutral, aber wenn ich herausgefordert werde ...", sagt er.

Ganz gleich wie es zwischen den Pochers weitergehen wird, die Podcast-Fans werden es erfahren.

