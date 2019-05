Amy Schumer (37) und Ehemann Chris Fischer (39) sind seit Montag Eltern. Nun hat die US-Komikerin via Instagram endlich auch den Namen ihres Sohnes verraten: "Gene Attell Fischer and his dad Chris", kommentierte Schumer ein niedliches Foto, auf dem der stolze Vater seinen kleinen Sohn in den Armen hält. Zumindest der Rufname ist nicht ungewöhnlich. Was es mit "Attell" auf sich hat, hat sie nicht verraten.

Amy Schumer und Chris Fischer sind seit Februar 2018 verheiratet. Im Oktober hatte sie verkündet, dass sie schwanger ist. Ihr Ehemann ist ein bekannter Küchenchef, Kochbuchautor und Landwirt. Die Komikerin hatte während ihrer Schwangerschaft immer wieder mit starker Übelkeit zu kämpfen und musste deswegen auch Tour-Termine verschieben.