Anfang Mai wurden US-Komikerin Amy Schumer und ihr Mann Chris Fischer zum ersten Mal Eltern. "Um 22:55 Uhr wurde unser Royal Baby geboren", schrieb die 38-Jährige damals auf Instagram, weil ihr Sohn einen Tag vor dem Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur Welt kam. Doch während sich Meghan zwei Tage nach der Niederkunft schon wieder perfekt frisiert und elegant gekleidet auf Schloss Windsor zeigte, lässt es Amy Schumer ruhig angehen. Die Amerikanerin ist bekannt dafür, sich selbst und andere nicht zu ernst zu nehmen. Und ihren Humor hat sie sich auch als Mutter bewahrt.

Amy Schumer zeigt sich ungeschminkt und unfrisiert

So teilt sie auf ihrem Instagram-Account immer wieder ungeschönte Fotos, die sie mit zerzaustem Haar, ungeschminkt und im Schlabber-Look zeigen. Schumer scheint es nicht eilig zu haben, ihre Schwangerschaftspfunde zu verlieren - so, wie es sonst in Hollywood üblich ist. Stattdessen veröffentlicht sie Bilder, auf denen sie beim Abpumpen von Muttermilch zu sehen ist oder im Krankenhauskittel auf der Toilette sitzt.

Für geteilte Meinungen sorgte zuletzt ein Schnappschuss, der Schumer beim Spaziergang mit Kinderwagen zeigt. Auf dem Foto trägt sie nur Unterwäsche: Einen BH und ein Höschen, das noch aus dem Krankenhaus stammt, wie sie in dem Kommentar verrät. Einige Follower feierten die Schauspielerin für ihren entspannten Umgang mit ihrem Körper. Andere fanden jedoch auch kritische Worte: "Ich finde, dass du es mit der Natürlichkeit übertreibst. Kämm' deine Haare und zieh dir was Vernünftiges an. Ein Kind zu bekommen ist etwas Großartiges, aber du musst dich deshalb nicht komplett gehen lassen", schrieb eine Userin. "Ich finde es unangebracht, sich in Krankenhausunterwäsche in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich bin dafür, dass es real bleibt, aber das geht zu weit", kommentierte eine andere.

Für Schumer natürlich eine Steilvorlage. Sie bedauere es, wenn sie mit den Fotos irgendjemanden beleidigt habe, schrieb sie in einem weiteren Posting und machte zugleich klar, dass die Entschuldigung nicht ernst gemeint sei. Denn in ihrem jüngsten Beitrag zeigt sich die Komikerin mit heruntergelassener Hose, so dass alle einen Blick auf ihre Kaiserschnittnarbe werfen können. Wieder mal eine Reaktion, für die Schumer von ihren Fans und prominenten Freundinnen wie Jessica Alba oder Emily Ratajkowski gefeiert wird - und ihre Kritiker dürften sich erneut ärgern.

