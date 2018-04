Schock-Nachricht von Amy Schumer (36, "Dating Queen")! Wie die Schauspielerin auf Instagram verkündet hat, stand es diese Woche wohl gar nicht gut um ihre Gesundheit. "Ich bin wegen einer schrecklichen Niereninfektion für fünf Tage ins Krankenhaus eingeliefert worden", kommentierte sie eine Bilder-Serie von sich, auf der sie unter anderem in einem Krankenhausbett zu sehen ist und sichtlich mitgenommen aussieht.

"Meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen"

"Ich wollte das mit euch teilen, weil es unglaublich sexy ist, aber vor allem, weil ich eigentlich nach London fliegen sollte zur Premiere von 'I Feel Pretty' und mir meine Ärzte gesagt haben, dass ich das nicht tun soll", erklärte Schumer in ihrem Post. Vor allem sie selbst sei davon enttäuscht, da sie London und Europa sowie die großartigen Leute und das Essen dort liebe.

"Aber meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen", so die 36-Jährige weiter. "Ich bin so dankbar, dass der Film so große Unterstützung erfährt. Ich hoffe, dass ihn sich die Leute in England und überall sonst auf der Welt ansehen werden. Er ist süß und lustig und man geht mit einem besseren Gefühl aus dem Saal. Das ist etwas, das ich auch hoffentlich bald fühlen werde."

Schumers neuer Film "I Feel Pretty" startet am 10. Mai in den deutschen Kinos. Es geht darin um Body Positivity und das weibliche Körpergefühl.