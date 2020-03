Die verstorbene Soul-Sängerin Amy Winehouse (1983-2011) wurde am heutigen Mittwoch posthum mit einer Gedenkplakette auf dem "Music Walk of Fame" in London, im Stadtteil Camden, geehrt. Zur Enthüllung der Plakette kamen auch die Eltern der Sängerin Mitchell (69) und Janis Winehouse, die sich 1993 scheiden ließen.

Vater Mitchell wurde laut der britischen Tageszeitung "Daily Mail" nach einer emotionalen Ansprache während der Zeremonie von seinen Gefühlen übermannt und weinte hemmungslos. Unterstützt wurde der 69-Jährige dabei von seiner zweiten Ehefrau Jane, die er 1996 ehelichte.

Dass Amy Winehouse in Camden geehrt wird, ist kein Zufall. Die Sängerin lebte bis zu ihrem Tod am 23. Juli 2011 in dem Künstlerviertel nördlich des Zentrums. Am 14. September 2014, dem Tag, an dem die Sängerin 31 Jahre alt geworden wäre, wurde ihr zu Ehren eine lebensgroße Bronzestatue in Camden enthüllt. Nur wenige Meter von dem Stadthaus entfernt, in dem Winehouse starb.