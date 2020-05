Ben Affleck (47, "Gone Girl") und Ana de Armas (32) haben ihre Beziehung via Instagram offiziell gemacht: Zu ihrem 32. Geburtstag teilte die Schauspielerin Fotos, auf denen sie mit dem Hollywood-Star posiert. "Vielen Dank für die Glückwünsche und eure Liebe! Auf ein weiteres tolles Jahr", schrieb de Armas dazu. Auf den Bildern ist sie unter anderem zu sehen, wie sie Affleck umarmt und mit ihm in die Kamera lächelt. Auf einem weiteren Schnappschuss beobachten die beiden eng umschlungen den Sonnenuntergang.

Das Paar, das sich im vergangenen Jahr während der Dreharbeiten zum Thriller "Deep Water" kennengelernt haben soll, wurde zuvor bereits bei einem gemeinsamen Urlaub in de Armas' Heimat Kuba gesichtet. Später erwischten sie die Paparazzi auch in Costa Rica bei einem romantischen Strandspaziergang und in der Nähe von Afflecks Haus in Los Angeles.

Beide waren schon verheiratet

Ben Affleck war von 2005 bis 2018 mit US-Schauspielerin Jennifer Garner (48, "Alias") verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Ana de Armas' Ehe mit dem spanischen Schauspieler Marc Clotet (40) hielt von 2011 bis 2013. Im Erotikthriller "Deep Water" sind Ben Affleck und Ana de Armas als Ehepaar Victor und Melinda Van Allen ab dem 19. November 2020 in den deutschen Kinos zu sehen. Wenige Tage vorher wird sie zudem als Bond-Girl Agent Paloma Schauspieler Daniel Craig (52) - zum letzten Mal in der Titelrolle - in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" den Kopf verdrehen. Wegen des Coronavirus wurde der Kinostart von Anfang April auf 12. November verschoben.