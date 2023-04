Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović erwarten ihr drittes Kind. Der Ex-Tennisstar präsentiert auf Instagram stolz seinen Babybauch.

Ana Ivanović (35) teilt einmal mehr ihr Glück als bald dreifache Mutter mit ihren Instagram-Followern. Die Ehefrau des ehemaligen Bayern-Stars Bastian Schweinsteiger (38) erwartet ihr drittes Kind und zeigt auf ihrem Profil ihren ganzen Stolz: den Babybauch. Ihr neuester Schnappschuss zeigt eine strahlende Ivanović mit XXL-Sonnenbrille und gestreiftem Langarm-Kleid in der Sonne. Dazu schreibt die Serbin: "Meine Freude wächst von Tag zu Tag ... Und mein Bauch auch."

Schweinsteiger und Ivanović machten am 10. Februar ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram teilten sie ein Foto, auf dem der Ex-Fußballprofi eine Hand auf das Bäuchlein seiner Ehefrau legte. "Nun sind Bastian Schweinsteiger und ich bald offiziell in der Unterzahl", schrieb Ivanović zu mehreren Emojis.

Die beiden ehemaligen Sportstars sind seit 2016 verheiratet und Eltern zweier Söhne. Das erste gemeinsame Kind wurde 2018 geboren. "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge", teilte Ivanović im März vor fünf Jahren mit. Im Sommer 2019 verriet sie, dass "unser Junge einen kleinen Bruder" bekommen habe.

Erst Anfang März präsentierte Ivanović schon einmal ihren wachsenden Babybauch. "Dankbar - begeistert - glücklich ... ich fühle all das in letzter Zeit", kommentierte die 35-Jährige ein Instagram-Foto, auf dem sie ein weißes T-Shirt und Jeans trägt.