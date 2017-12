Selfies mit Ehemann Bastian Schweinsteiger, Charity-Arbeit, Grüße an die 1,4 Millionen Follower oder eben sexy Schnappschüsse: Fast täglich hält Ana Ivanovic ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden. Ein Bild stach jetzt besonders aus der Sammlung hervor: Es zeigt die Ex-Tennisspielerin, die auf einem Balkon steht und ein rotes Negligé trägt. "Silk and lace makes me shine even more", also "Seide und Spitze lassen mich noch mehr strahlen", schreibt die 30-Jährige unter das Foto. So bekommt sonst nur Basti seine Ana zu sehen! Ihre Fans sind jedenfalls begeistert. Über 70.000 Likes hat das Foto binnen kürzester Zeit generiert. Das Seiden-Nachthemd ist übrigens aus der Weihnachtskollektion der italienischen Wäschemarke "Intimissimi", für die Ana seit diesem Jahr Markenbotschafterin ist.

Zeichnet sich da ein Babybauch ab?

Dass das Bild gerade erst geschossen wurde, ist allerdings zweifelhaft. Anfang Dezember postete Ana ein ähnliches Foto, damals trug sie allerdings noch einen Seiden-Bademantel über der sexy Nachtwäsche. Ob sich unter der Wäsche schon ein Babybauch abzeichnet, ist nicht eindeutig zu erkennen. Tatsächlich verkündete das Paar Ende November, dass es Nachwuchs erwartet. Seitdem verhüllt sich die Sportlerin aber meist in weiten Outfits und Mänteln.

Umzug nach Deutschland: Für Ana und Basti eine der vielen Optionen

Nachdem sie ihre aktive Tenniskarriere im letzten Jahr beendet hat, hält sich die Serbin unter anderem mit Yoga fit, wie sie im Interview mit der "Gala“ verriet: "Ich liebe es, den Tag so zu beginnen. Work-out mache ich auch, ich mag aber nicht länger als eine Stunde am Stück in einem Gym sein." Doch um ihren durchtrainierten Körper auch nach Grand Slam Turnieren und Co. zu behalten, ist auch die Ernährung entscheidend. "Wichtig ist, nicht einfach nach irgendetwas Essbarem zu greifen, sondern eine bewusste Balance aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten zu erreichen", so Ivanovic im Interview.

Wo das junge Paar ihr erstes gemeinsames Kind großziehen wird, ist derzeit noch nicht klar. Bastian Schweinsteiger steht noch beim US-amerikanischen Fußballklub Chicago Fire unter Vertrag. Dieser läuft jedoch nur noch bis zum Sommer. Wie die "Welt am Sonntag" kürzlich berichtete, sollen dem Ex-Bayern-Star diverse Angebote aus der Bundesliga vorliegen. Möglich also, dass Schweini und Ana bald zusammen zurück nach Deutschland ziehen. Zuletzt reiste das Paar gemeinsam durch die Welt. Von Anas Heimat Serbien ging es nach Rom, dann in in die Sonne und zuletzt in den Winterurlaub. Wo genau, das verriet das zurückhaltende Paar seinen Fans auf Instagram (leider) nicht.

Stattdessen verzücken die beiden lieber mit schönen Bildern – den richtigen Ausstatter dafür hat Ana auf jeden Fall schon gefunden!