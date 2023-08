Märchenhaft: Ana Kohler ist als Sängerin erfolgreich - und frisch verlobt. Im Interview spricht sie über ihren neuen Song und die Hochzeit.

Millionen folgen ihr auf TikTok und Instagram: Ana Kohler (25) ist als Influencerin und Sängerin erfolgreich - und darf sich jetzt auch noch Prinzessin nennen. Für die World Princess Week (21. bis 27. August) von Disney hat sie einen Song beigesteuert, der laut Pressemitteilung junge Mädchen dazu inspirieren soll, niemals aufzugeben und mutig zu sein, wenn sie Neues ausprobieren. Das Lied "Like a Princess" (dt.: "Wie eine Prinzessin") erscheint am 25. August. Einen Tag später, am 26. August, zeigt der Disney Channel den ganzen Tag Prinzessinnen-Filme.

Aber auch privat läuft es gut für die gebürtige Portugiesin, nach der Verlobung mit Model Luca Heubl (26) planen die beiden ihre Märchenhochzeit. Im Interview verrät sie den Hochzeitstermin und wie weit das Paar mit den Vorbereitungen für den großen Tag ist.

Sie steuern den Song "Like a Princess" zur World Princess Week bei, ein echtes Herzensprojekt?

Ana Kohler: Der Song "Like A Princess" ist ein absolutes Herzensprojekt. Hätte jemand der 15- jährigen Ana voraussagen können, dass sie mit Disney gemeinsam einen Song herausbringt, mit einer tollen Message, die für Jung und Alt sehr wichtig und schön ist, hätte sie vor Freude angefangen zu weinen. Dieses ganze Projekt liegt mir sehr nah am Herzen und dass es jetzt wirklich passiert, ist für mich immer noch surreal. Ich bin Disney sehr dankbar für diese Möglichkeit.

Wohl jedes Mädchen träumt davon, einmal Prinzessin zu sein. Ging es Ihnen auch so?

Kohler: Definitiv. Ich habe mich früher immer als Prinzessin verkleidet und alles genauso nachgespielt. Auch als ich in den Disney Parks war, waren meine absoluten Highlights die tollen Prinzessinnen. Irgendwann habe ich aber gelernt, dass (genauso wie in den Filmen) wir alle unsere eigene Prinzessin sind - mit unseren persönlichen Stärken, Schwächen, Eigenschaften und Emotionen. Keine von uns ist gleich oder perfekt und das ist auch gut so. Wir haben alle unsere eigenen Träume, Lebensvorstellungen und Ziele.

Wer ist Ihre Lieblings-Disney-Prinzessin?

Kohler: Das ist sehr schwer zu sagen, ich liebe und schätze jede einzelne. Jede ist auf Ihre Art besonders und bringt auch irgendeine Eigenschaft oder Leidenschaft mit, mit der wir uns identifizieren können. Wenn ich aber eine nennen würde, wäre es Mulan. Sie hat mich am meisten geprägt und inspiriert.

Mit Ihrer Verlobung vor einigen Monaten steuern Sie selbst auf Ihr persönliches Happy End zu...?

Kohler: Hätte man mir das noch vor fünf Jahren erzählt, hätte ich es nicht geglaubt, aber ja, ich steuere gerade auf mein persönliches Happy End zu und bin täglich dankbar, einen so wunderbaren Partner an meiner Seite zu wissen. Er unterstützt mich, wo er nur kann und wir haben die letzten drei Jahre so unglaublich viel miteinander erlebt und zusammen durchgemacht. Die Verlobung hat uns einfach als Team noch enger zusammengeschweißt und es fühlt sich wirklich an, als würde ich in meinem ganz eigenen Märchenfilm die Hauptrolle spielen.

Hatten Sie mit dem Antrag gerechnet?

Kohler: Gar nicht. Wir haben zwar schon öfters darüber geredet, aber von Luca kam immer eine sehr neutrale Antwort zurück. Er hatte immer den gleichen Spruch parat: "Wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann wird es schon kommen." Eigentlich hätte ich auch erst nächstes Jahr damit gerechnet, aber umso schöner war dann die Überraschung als der Antrag dann wirklich kam. Es war das schönste Glücksgefühl ever.

Wie geht es mit den Vorbereitungen voran, gibt es schon konkrete Pläne?

Kohler: Wir sind tatsächlich schon ziemlich weit mit der Hochzeitsplanung. Wir haben uns für den 12. Oktober 2024 als Hochzeitstag entschieden, da wir genau da offiziell vier Jahre zusammen sind und wir es für sehr magisch halten, an unserem Jahrestag zu heiraten. Vor ein paar Wochen haben wir auch unsere Location gefunden und die ist in Portugal, da ich gebürtig von dort komme und wir uns beide unglaublich wohl in Lagos fühlen.

Wie stellen Sie sich den Tag vor, wird es eine große Märchenhochzeit geben?

Kohler: Groß ist vielleicht das falsche Wort, da wir uns für eine kleine Hochzeit entschieden haben. Es werden circa 50 Gäste und wir wünschen uns eine intime, aber magische Hochzeit, die wir mit unseren Engsten und Liebsten verbringen können. An dem Tag soll es einfach darum gehen, unsere gemeinsame Liebe zu zelebrieren und gemeinsam diesen schönen Schritt Ehe einzugehen.

Wie sieht Ihr Traum-Hochzeitskleid aus?

Kohler: Ich hatte schon, als ich noch klein war, eine fertige Vision für mein späteres Brautkleid und ich war der festen Überzeugung, dass es genauso sein würde - und siehe da, es ist doch nicht so. Ich war vor ein paar Wochen in einem Brautladen und es wurde genau das, was ich eigentlich nicht geplant habe. Nach dieser Erfahrung würde ich jeder künftigen Braut raten, auch solche Kleider anzuprobieren, die man eigentlich nicht wirklich angezogen hätte. Ich hatte zum Beispiel diesen absoluten Wow-Moment, als ich ein Kleid angezogen habe, welches meine kleine Schwester richtig schön fand. Dieses Kleid ist es schlussendlich auch geworden. Ich bin so überglücklich mit meiner Entscheidung und kann es kaum abwarten, es wieder anzuziehen.

Rund 518.000 folgen Ihnen mittlerweile auf Instagram, rund 1,5 Millionen auf TikTok - wie nah werden Ihre Fans bei diesem wichtigen Tag dabei sein?

Kohler: Wir werden versuchen, so gut es geht, auch unsere Zuschauer und Zuhörer mitzunehmen. Wir wollen aber trotz allem an diesem Tag aber nicht Fokus darauflegen, die ganze Zeit mitzufilmen. Wir wollen es ganz für uns genießen, haben aber auch ein tolles Team, welches alles fotografisch und videografisch festhalten wird.