Eine Tanzeinlage, die für Aufsehen sorgt: Sängerin Anastacia wird bei der italienischen Ausgabe von „Let’s Dance“ durch die Luft gewirbelt. Zusammen mit Partner Maykel Fonts legt sie sich ordentlich ins Zeug. So scheint es zeitweise, als wolle die 49-Jährige an ihrem Tanzpartner hochklettern. Langweilig ist ihr Tanz also keineswegs.

Trotz einiger unvorteilhafter Aufnahmen – samt Po-Blitzer – bekommt das Paar am Ende die Bestnote der Jury. Ihr Tanzeinlage war jedoch außer Konkurrenz, da es sich nur um einen Gastauftritt in der Show handelte. Schade eigentlich – bei so ausgefeilter Akrobatik!