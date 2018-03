Sängerin Anastacia (49, "Evolution") ist im italienischen Fernsehen aufgetreten. In der TV-Show "Ballando con le stelle", das italienische Pendant zu "Let's Dance", wirbelte sie als einmaliger Gast mit Profitänzer Maykel Fonts übers Parkett. Die Tanzeinlage hat jede Menge Aufmerksamkeit erhalten - denn bei den eigentlich heißen Moves gewährte die 49-Jährige schlüpfrige Einblicke. Bei den Hebefiguren rutschte ihr kurzer Rock in Höhe, so dass die Sicht frei war auf ihren hautfarbenen Schlüpfer. Wie sieht sie selbst den Auftritt?

Das sagt die Sängerin dazu

Die Musikerin hatte bereits im Vorfeld der Ausstrahlung für ihren Gastauftritt auf Instagram Werbung gemacht. Sie veröffentlichte zum Beispiel ein Video von den Proben, das sie mit den Worten kommentierte: "Meine Güte, dieser Tanz ist schnell!" Nach der Show bedankte sie sich zunächst überschwänglich bei ihrem Tanzpartner für all "die harte Arbeit" und bescheinigte ihm, ein "geduldiger, freundlicher, enthusiastischer Lehrer" gewesen zu sein. Der Welle des Spotts stellte sie sich mit einem weiteren Post.

Anastacia veröffentlichte ein Video von den letzten Proben im TV-Studio. Im Kommentar erklärte sie, dass sie nur fünf Stunden Zeit gehabt habe, die Choreografie zu lernen. Sie hätten die Einlage zwar vor den Kameras geprobt, aber nicht mit dem Kostüm, das sie getragen habe. Sie bleibt gelassen: "Ups, und wie es so schön heißt, the show must go on!"