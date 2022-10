Dass auch graue Haare durchaus glamourös sein können, zeigt Schauspielerin Andie MacDowell bei einem Laufsteg-Auftritt in Paris. Das liegt wohl auch daran, dass MacDowell sich mit ihrer Haarfarbe sehr wohl fühlt.

Graue Haare machen alt, fahl und sind unglamourös? Schauspielerin Andie MacDowell beweist das Gegenteil! Bei einer Modenschau im Rahmen der Fashion Week in Paris legte die 64-Jährige einen strahlenden Auftritt hin – samt silberner Naturhaarfarbe und knapper Robe.

Über den Laufsteg von L'Oréal schritt die langjährige Markenbotschafterin der Kosmetikfirma am Sonntag unter anderem neben Schauspielerin Eva Longoria, 47, und versprühte dabei in einer glitzernden Robe reichlich Glamour. Der hohe Schlitz des mit Federn und Pailletten besetzten Kleides setzte zudem die trainierten Beine der Schauspielerin in Szene.

Andie MacDowell auf dem L'Oréal-Laufsteg in Paris. © imago/Starface

Andie MacDowell findet graues Haar "aufrichtiger"

MacDowell trägt ihre Lockenmähne seit 2021 grau und ungefärbt. Im Interview mit der "Vogue" erklärte die Schauspielerin kürzlich, sie habe sich "noch nie so stark wie jetzt gefühlt". "Ich fühle mich aufrichtiger. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht verstelle. Ich fühle mich so, als würde ich mich genau so akzeptieren, wie ich bin. Ich fühle mich wirklich wohl. Und in vielerlei Hinsicht finde ich, dass meine Gesichtszüge so noch mehr zur Geltung kommen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es zu mir passt", führte MacDowell aus.