André Leon Talley bei einem Auftritt in New York.

Der ehemalige "Vogue"-Kreativdirektor André Leon Talley ist gestorben. Berühmt wurde er als enger Mitarbeiter von Anna Wintour.

Fashionlegende André Leon Talley ist gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. Der Autor und ehemalige Kreativdirektor der "Vogue" soll zuvor laut US-Promiportal "TMZ" in einem Krankenhaus in New York behandelt worden sein. Die Todesursache ist nicht bekannt.

In den sozialen Medien trauern Stars um die Modeikone. Designerin Diane von Fürstenberg (75) schrieb beispielsweise auf Instagram: "Auf Wiedersehen, Darling André ... Niemand hat die Welt glamouröser gesehen als du ... niemand war großartiger und gefühlvoller als du... die Welt wird nun weniger fröhlich sein. Ich habe dich geliebt und 45 Jahre lang mit dir gelacht... Ich werde deine lauten Schreie und treue Freundschaft vermissen... Ich liebe dich sooo sehr."

Er prägte die "Vogue" in den 80ern und 90ern

Talley kam 1983 zur "Vogue" und wurde schnell zur rechten Hand von Kreativdirektorin und Chefredakteurin Anna Wintour (72) - eine Position, die er von 1987 bis 1995 innehatte. Er verließ anschließend das Magazin und zog nach Paris. Von 1998 bis 2013 arbeitete er erneut in einer führenden Rolle für "Vogue". Im Laufe seiner Karriere schrieb Talley unter anderem auch für das "W-Magazine", "Women's Wear Daily", "The New York Times" oder das "Interview"-Magazin.

Talley arbeitete zudem als Stylist für die Obamas und war Juror bei "America's Next Top Model". Auch in weiteren TV-Formaten, wie in der Kultserie "Sex and the City", hatte er Auftritte.