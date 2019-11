Was macht ein Schlager-Star eigentlich kurz vor dem Auftritt? Andrea Berg (53, "Seelenbeben") offenbarte nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, dass sie vor ihren Konzerten am liebsten stricke, um zu entspannen. "Dabei kann ich in mich gehen und in Gedanken noch mal alle Lieder durchsingen", erzählt die 53-Jährige. Gerade stricke sie ein paar Wollsocken für ihren Freund DJ Ötzi (48, "Du Und Ich").

Derzeit befindet sich Berg auf ihrer ausgedehnten "Mosaik"-Tour, die am gestrigen Freitag mit der großen Premiere in der Stuttgarter Porsche Arena startete. Bis Ende März ist der Schlager-Star dafür quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. 120 Mitarbeiter begleiten sie dabei mit elf Trucks und fünf Bussen.