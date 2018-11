Das Warten hat sich gelohnt: Ende Oktober veröffentlichte Andrea Bocelli (60) sein neues Album "Si" und eroberte damit Platz eins der US- und UK-Charts. Herzstück des Albums ist die aktuelle Single "Fall On Me", denn darin singt zum ersten Mal auch Andrea Bocellis Sohn Matteo (21) und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters. Doch auch sein ältester Sohn Amos (23) mischte bei dem Album mit.

Amos "hatte die Idee, das neue Album 'Si' zu nennen", erklärte Bocelli im Gespräch mit spot on news. "Unter all den vielen Vorschlägen fand ich diesen am effektivsten und am beständigsten, um dieses Abenteuer zu beschreiben". Der Titel sei "eine Antwort, ein kleines außergewöhnliches Wort, Poesie, Magie, ..." Der Tenor führt weiter aus: "'Si' ist, was jeder von uns gerne hören würde, wenn er einen Kuss, eine Umarmung, eine Vergebung erbittet."

Er will die Herzen der Menschen berühren

Sein großes Ziel sei es seit jeher, "mit meinem Gesang die Herzen der Menschen zu berühren. Wenn ein Musikstück uns ergreift, geschieht etwas in uns und hilft uns dabei, besser zu werden", ist sich der 60-Jährige sicher. Privat hoffe er, dass er "das Privileg haben werde, das Erwachsenenleben meiner Kinder mitzuerleben und wie sie sich verwirklichen werden, die Kinder ihrer Kinder in den Armen zu halten und zusammen mit meiner Frau alt zu werden."

Der Star-Tenor wurde am 22. September 60 Jahre alt. Ein Tag, der jedoch nicht besonders gefeiert wurde. "Ich bevorzuge es immer, nach vorne zu schauen, auf das was zu tun ist, und nicht zurück. Außerdem bin ich nicht sonderlich geneigt, Geburtstage zu feiern. Das erscheint mir als ein Ritual, das besser zur Jugend passt, nicht zum fortgeschritteneren Alter", erklärt er. Er feiere lieber Neujahr, "weil das beginnende Jahr wirklich ein Neuanfang ist, der jeden gleichermaßen betrifft".

Dennoch habe er zu seinem 60. Geburtstag außergewöhnlich viel Zuneigung erhalten. "Und es ist immer die Liebe, die mein Antrieb ist, die mir täglich neu die Kraft gibt, weiterzumachen", schließt Bocelli.